Clase magistral de Santos en su primer partido oficial como titular en el Xerez CD

La lesión de Isma Gil hace dos jornadas en los últimos minutos del partido que enfrentó en Chapín a Xerez CD y Sevilla C abrió las puertas de la titularidad ante el Ceuta B también en el Municipal al joven meta sub-23 Antonio Santos, que ofreció una clase magistral ante su exequipo, ya que el pasado curso defendió la camiseta del cuadro caballa.

El portero azulino salvó los muebles al Deportivo con intervenciones de mérito desde el minuto uno y se convirtió en el mejor xerecista sobre el verde. Tras el choque, el cancerbero destacó que "me marcho con sensaciones agridulces porque tuvimos el penalti para haber logrado la victoria pero no pudo ser y creo que el empate no es malo tampoco si tenemos en cuenta que estuvimos un poco imprecisos con balón, nos faltó velocidad en el juego y estar más organizados en ataque. Hay que seguir trabajando y mejorando en algunos aspectos y seguro que llega el triunfo".

El Deportivo, pese al empate, es tercero empatado a siete puntos con el segundo, no ha perdido y tampoco ha encajado goles y eso "también es cierto que la dinámica es positiva. El trabajo del equipo a nivel defensivo es bueno, pero no sólo de la defensa y del portero, de todo el bloque. Nos estamos mostrando sólidos y es importante para sumar".

Sobre su actuación, apuntó: "Estoy contento, era mi debut como titular y me voy satisfecho con las paradas, desde el primer momento nos han dado trabajo y nos han puesto las cosas complicadas, me toca apretar y seguir trabajando. Además, tengo que dar las gracias al público, que ha estado una vez más espectacular. Siempre está inmenso, desde abajo se siente el aliento. Lo único que le pido desde aquí es que el domingo nos arrope en Las Cabezas para ayudarnos a lograr la victoria".

Santos se vio las caras con sus excompañeros y "la experiencia ha sido bonita, me ha hecho ilusión reencontrarme con compañeros y amigos de la pasada temporada con los que compartí vivencias durante todo un año".

".