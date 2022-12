El Comité de Competición desestima las alegaciones del Xerez CD por César

No hay perdón para César, portero del Xerez CD que el pasado domingo fue expulsado durante el partido contra el Atlético Antoniano. El meta jerezano cometió penalti sobre el visitante Nacho y el colegiado onubense José Álvarez Rodríguez señaló el punto fatídico y además expulsó al portero en la jugada que permitió empatar a los de Diego Galiano.

El Xerez CD presentó alegaciones al acta entendiendo que el doble castigo 'penalti y expulsión' ya quedó erradicado de la normativa y el Comité de Competición se ha pronunciado este miércoles desestimando el recurso presentado por el club azulino, sancionando al portero con un partido, por lo que se pierde el encuentro de este jueves en Bollullos.

La resolución del juez único de Competición es la siguiente: "Visto el escrito de alegaciones presentado por el Xerez CD, por las que solicitan se deje sin efecto la expulsión de su jugador Ramón Gomez Cesar, dado que entienden que no realizó la acción descrita por el colegiado, aportando enlace a una página sobre la jugada en cuestión, este Juez de Competición acuerda: Que si bien los enlaces no están admitidos en la reglamentación de la RFEF, por parte de este Juez se han visualizado las imágenes y de las mismas se desprende contacto del jugador César Ramón Gómez sobre el contrario, siendo que la apreciación sobre dicha jugada forma parte de las facultades técnicas del colegiado del encuentro, sobre las que este órgano disciplinario carece de competencia, además de no encontrarse, obviamente ante la inmediación con los hechos en la que sí se encontraba el árbitro del partido. Por tanto, procede la desestimación de las alegaciones".

De esta forma, César es baja para el encuentro contra el Bollullos y podrá reaparecer el domingo contra el Conil. El Comité también ha sancionado con un partido a Joseliyo, en su caso por acumulación de amonestaciones, y castiga con 2 encuentros al delegado xerecista Alan Romero "por dirigirse a los árbitros en términos o con actitudes injuriosas o de menosprecio".