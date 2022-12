Diego Galiano, técnico del Antoniano, rompe a llorar tras el partido contra el Xerez CD

Diego Galiano, técnico guadalcacileño del Atlético Antoniano, se emocionó en la rueda de prensa posterior al partido que su equipo empató en Chapín contra el Xerez CD. El entrenador jerezano quiso recordar la figura de su suegro, Jerónimo Osorio, fallecido el día antes tras no superar un infarto.

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Galiano finalizó su rueda de prensa mandando "muchos ánimos a mi familia, que no pasa por buenos momentos y espero que mi suegro desde el cielo haya podido disfrutar de este partido, muchas gracias".

Antes, analizó el encuentro contra el Deportivo: "Hemos hecho un gran trabajo, un partido muy serio, no hemos venido a especular ni con complejos, hemos sido un equipo atrevido, apretando siempre que hemos podido arriba, buscando siempre que hemos podido la portería rival. Es verdad que no entramos bien en los primeros diez minutos del partido y concedimos dos ocasiones claras al Xerez que no supieron aprovechar y que podían haber cambiado un poco el partido".

Con el paso de los minutos , "nos asentamos, tuvimos pausa y continuidad y alguna que otra ocasión que sacó César. La segunda parte ha sido un calco porque teníamos claro que si aguantábamos los diez primeros minutos quizá el ambiente se iba a poner a nuestro favor, pero hemos concedido muy fácil a balón parado y nos hicieron el gol".

Tras el 1-0, "estábamos insistiendo, jugando en campo contrario y en ese penalti hemos conseguido el empate y a raíz de la expulsión hemos tenido un par de contras, pero no ha pasado nada ni hemos sido dominadores claros en los minutos finales. Dentro del cómputo general del partido, creo que el empate es justo".

Comentó irse "contento" por el punto aunque lamentó la forma en la que vino el tanto del XCD tras un córner porque "ha siso infantil, un balón a media altura y botando que es verdad que luego la empala bien el jugador del Xerez. Pero, hay que ser realistas, en los primeros minutos tuvieron dos muy claras y nos dejaron vivos".

Los lebrijanos son cuartos en la clasificación y están siendo la revelación de la temporada. Galiano señala que "estoy contento y muy orgulloso del trabajo diario de mis jugadores y se está viendo reflejados en forma de puntos. El equipo está siendo fuerte, muy atrevido y aquí en Chapín no nos hemos achantado, me voy contento por la personalidad de mi equipo y lo que plasmamos en el campo".