Ilusionante inicio de temporada (0-1)

El Xerez CD ha sumado los tres primeros puntos de la temporada ganando en el Nuevo Arcángel al Córdoba B gracias a un golazo de Perotti en la primera mitad. Los azulinos se han mostrado muy férreos en defensa -Isma Gil sólo ha tenido que actuar en una ocasión-, han controlado el juego y han sabido aprovechar una de las ocasiones que han tenido venciendo a un filial cordobesista que es otro de los candidatos a pelear por el play-off de ascenso.

Los azulinos han presentado sus credenciales en el estadio cordobesista en una gran primera mitad en la que encontraron premio con un golazo de Perotti a la media hora del encuentro. Antes y después, los de Checa han controlado el partido y sólo en la segunda mitad han sufrido algo cuando el Córdoba B daba el necesario paso adelante en busca del empate. Han destacado Perotti arriba, Geovanni en la zaga y la irrupción del debutante Álex Albajara, sustituto de Belizón, la única mala noticia al tener que retirarse lesionado.

Primera alineación de Checa

Con la baja de Antonio Jesús por paternidad, Checa apostaba de inicio por Belizón en la mediapunta, mientras que por la banda derecha Álex de Rueda le ha ganado la partido a Iván Navarro en el primer once de la competición liguera. El resto del equipo ha sido el esperado, con Isma Gil en la meta azulina; una línea de cuatro con Ramón y Álex del Río en los laterales y Reina y Geovanni en el centro de la zaga. En la medular, el tándem Adri Rodríguez-Migue García, por la banda izquierda Perotti y arriba Diego Domínguez.

El Deportivo arrancó con una presión asfixiante que le permitía recuperar la pelota en campo ajeno ante un filial que en los primeros minutos apenas lograba salir del suyo. El primer acercamiento de los azulinos llegaba por la banda izquierda de Perotti, que la ponía atrás a Migue García, pero Jan estuvo rápido para cortar la jugada forzando el saque de esquina.

La primera ocasión clara para los azulinos llegaba a los 15 minutos en un disparo desde la frontal de Perotti, el balón quedaba rechazado en el área cayéndole a De Rueda, cuyo remate no salió limpio pero iba entre los tres palos y Álex Fernández alejaba el peligro sacando el balón a córner.

Buena primera hora y gol de Perotti

La respuesta del filial blanquiverde no se hizo esperar y en una falta lateral que peinaba el exxerecista Óscar el balón se paseaba por el área sin que llegase a contactar Mati. En la contra, Álex de Rueda se montaba en la moto, llegaba a línea de fondo y centraba a Diego Domínguez, que caía dentro del área reclamando penalti. Naranjo Marín no apreció nada punible.

Perotti estaba siendo el más activo en el ataque xerecista y a la media hora se encargaba de abrir el marcador firmando un auténtico golazo. El sevillano se marchaba por banda izquierda, hacía un regate hacia dentro encontrando salida para pegarle con la derecha alojando el esférico en la meta de Iván.

El tanto azulino llegó justo antes de la pausa de hidratación, el calor apretaba y el ritmo decayó bastante en el último tramo de la primera mitad. El Xerez CD no pasaba apuros, bien cerrado en defensa ante un filial que no encontraba los huecos, y dejaba pasar los minutos camino del descanso.

Lesión de Belizón

Diego Caro movió el banquillo en el descanso dando entrada a Calero en lugar de Álex Fernández mientras que Geovanni Barba daba el susto tras recibir una entrada que le costó la amarilla a Vázquez. El portuense tenía que abandonar momentáneamente el campo, aunque afortunadamente para los de Checa se pudo reintegrar al juego. Pero el que sí tenía que ser sustituido instantes después era Belizón. El isleño se sentaba sobre el césped y todo apunta a que tiene una lesión muscular. Álex Albajara, el último en llegar, sustituía a Beli, debutando en partido oficial con el Deportivo.

El Córdoba B dio un pasito adelante en este inicio de segunda mitad y Pau hacía trabajar a Isma Gil en una falta en la que el portero azulino tenía que emplearse a fondo para evitar el empate de los locales. Al Deportivo le costaba más en esta segunda mitad, Checa no lo veía claro pese a la ventaja y movía de nuevo el banco, entrando en escena Iván Navarro -en lugar de De Rueda- y Armengol -por Diego-, buscando la velocidad del vasco para intentar sorprender a una defensa cordobesista que había adelantado sus líneas.

El Córdoba B lo intentaba con un disparo del recién incorporado Vela desde fuera del área que se marchaba por encima del larguero, mientras que al Deportivo no le duraba el balón, perdía por momentos el control del juego y aunque no pasaba apuros, la incertidumbre del 0-1 no invitaba a la tranquilidad.

7 minutos de descuento

Tras la segunda y última pausa de hidratación pudo llegar el segundo del Xerez CD. Armengol ganaba una pelota por velocidad y después del rechace de un defensa el balón le caía en la frontal a Migue García, pero su lanzamiento se marchaba rozando la escuadra izquierda de la portería local.

Apretó el Córdoba B en los 7 minutos de descuento que decretaba Naranjo Marín, colgando balones al área fáciles de defender para un Xerez CD que se ha mostrado muy serio. Y en la última jugada del partido, Vela veía la roja directa al cortar una jugada en la que Armengol se marchaba solo. El juego ya no se reanudó y el Deportivo firma los 3 primeros puntos de la temporada.