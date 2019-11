David Narváez, de vuelta a Jerez

La aventura de David Narváez en el Arandina ha tocado a su fin. El club burgalés destituyó hace unos días al exjugador del Xerez CD Jordi Fabregat, principal valedor de Narváez, y un día después comunicaba al delantero que dejaba de contar con sus servicios. El club, a través de sus redes sociales, anunciaba el pasado día 2 que ambas partes llegaban a un acuerdo.

El futbolista jerezano, autor de dos goles en las 11 jornadas que ha disputado con el Arandina, está bastante sorprendido por la decisión de la junta directiva, que ha vinculado su futuro al del entrenador: “No me lo esperaba y estoy un poquito decepcionado. Es verdad que Jordi fue quien apostó por mí y le estoy muy agradecido. Estaba jugando y me estaba encontrando bien y no entiendo que mi futuro haya dependido de el del entrenador. Son cosas que pasan en el fútbol y esto es una experiencia más que me ha tocado vivir”.

De regreso a Jerez, David Narváez busca equipo para acabar la temporada. Con el mercado de Tercera División abierto hasta el próximo 31 de enero, el máximo goleador del Xerez CD la pasada temporada tiene “un par de ofertas” de fuera, pero admite que “mi prioridad es quedarme en casa y jugar cerca. Estoy abierto y escucharé a todo el mundo y luego decidiremos y, si no hay más remedio, saldremos de nuevo aunque mi idea es jugar aquí, una nueva mudanza sería un trastorno”, admite el futbolista.

Desde Aranda de Duero, el delantero se ha mantenido al corriente de lo que hacían los dos equipos de la ciudad y del XDFC, donde juega su hermano Sergio, admite su sorpresa por la dimisión de García Tébar: "Me lo contó mi hermano después del partido y me sorprendió bastante, como a todos".