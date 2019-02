"Estamos muy vivos, que ningún rival nos dé por muertos todavía"

Nene Montero, entrenador del Xerez CD, quiere centrarse en el encuentro de este jueves (12:00, La Granja) ante el Gerena pero los primeros días de la semana no han sido fáciles, ni por el empate en Écija, ni por los incidentes ni por el plante de los jugadores, que no han entrenado como a él le hubiese gustado como medida de protesta por las dos mensualidades que el club les adeuda. Aún así, apuesta por ganar, advierte que su equipo no está muerto y confiesa que "tenemos una espinita de la primera vuelta con este equipo, nos ganó un partido que debió ser nuestro".

-¿Cómo espera el encuentro ante el Gerena?

-He visto varios vídeos y no me he sorprendido nada de lo que he visto. Es un equipo que quiere salir jugando desde atrás, que maneja bien los tiempo del partido y que toca bien la pelota pero tiene sus debilidades, entre ellas que encaja muchos goles. En los últimos partidos ha mejorado, ha dejado la portería a cero un par de veces, pero tenemos una espinita clavada desde la primera vuelta. Nos cortó una rachita y nos ganó un partido que debió ser nuestro porque tuvimos ocasiones para ello. Tengo muchas ganas de enfrentarme a ese equipo y tenemos muchas ganas de competir. Los tres puntos son importantes, queremos ponernos con 44.

-Recupera a Amin y Alberto Fernández tras cumplir sanción y pierde a Israel por el mismo motivo...

-Así es, es normal. Amin tenía un castigo pero se lo he levantado porque no nos vamos a tirar piedras contra nuestro propio tejado. Le he dado una charlita de las que a mí me gustan, mirándole a la carita. Le he dicho que el camino para ser futbolista es el que le he marcado, que si se sale de él no va a ser futbolista y que si no hace las cosas como quiero tendrá que irse a su casa. Tiene 20 años y es muy joven. Va a ir al banquillo pero será una de las soluciones que tengamos.

-¿Qué espera de los doce partidos que restan?

-Son doce finales y quiero doce victorias. Me falló el resultado en Écija pero sigo pensando lo mismo, hay que seguir con las mismas intenciones, hay que ir a ganarlo todo y si no puedo ganarlo todo, al menos no perder.

-¿Le preocupa quedarse en tierra de nadie y que la Liga se haga demasiado larga?

-No, tengo la conciencia muy tranquila. He venido a trabajar aquí porque me encanta Jerez, si no llega a ser Jerez no vengo ni loco. Llevo al Xerez en mi alma, me dio el empujón para seguir en el fútbol de nivel muchos años. Vamos a pelear hasta el final y que nadie piense que estamos muertos, estamos respirando con nuestros propios pulmones, no con respiración asistida. Que ningún rival de los que tiene que jugar contra nosotros se equivoque, estamos muy vivos, que no nos den por muertos todavía.

-¿Puede afectar a la plantilla lo sucedido en Écija?

-Todo lo que sucedió ocurrió después del partido. Sé lo que pasó en el partido, que perdonamos en la primera parte y en la segunda nos dedicamos a hacer lo que hacían ellos y nos equivocamos. Lo que llegó después fue muy desagradable, no había ni seguridad en el campo. Si llega a haberla, seguramente no hubiese saltado nadie al campo. Aún así, saltar es una negligencia, eso no se debe hacer. La afición está para animar no para saltar al campo y pelearse.

-¿Qué opinión le merece la decisión de la Andaluza de abrir expediente?

-Es lo normal. Me preocupa que nos puedan quitar un punto cuando nosotros no hemos hecho nada malo, sólo disputamos un partido y competimos. No tenemos culpa de lo que hicieron esos aficionados. El partido fue limpio, demasiado limpio para jugar fuera de casa.