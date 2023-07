¿En qué campo jugará el Xerez CD su partido de Copa RFAF?

El Xerez CD iniciará la temporada 23/24 de manera oficial el próximo 16 de agosto en el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa RFAF, encuentro que le medirá al Ciudad de Lucena en lugar del Gerena, ya que el conjunto sevillano no se presentó en el curso anterior al primero de sus encuentros, quedó eliminado y como castigo no puede competir en esta edición. De esta forma, el Espeleño ha entrado en la competición y se medirá al Puente Genil -los filiales Córdoba B y Sevilla C no la pueden disputar- y la otra eliminatoria es la que tienen que disputar lucentinos y xerecistas, con el primer encuentro en Jerez.

A día de hoy, el escenario del encuentro es una incógnita. Los trabajos de resiembra del césped de Chapín han comenzado esta semana después de que se hayan disputado en las instalaciones jerezanas el Campeonato de España de Veteranos de Atletismo y el Campeonato de Andalucía sub-20 y sub-16. De esta forma, el tapete del Estadio va a tener apenas 6 semanas para recuperarse, por lo que un año más los partidos de pretemporada están comprometidos.

Esta situación no sólo concierne al Xerez CD. El Xerez DFC también se ve afectado porque tiene previsto varios amistosos contra equipos de superior categoría en Chapín como disputa cada año. Hay que recordar que en anteriores ocasiones han visitado el Municipal el Real Madrid Castilla, el Granada y el Sevilla Atlético. De igual forma, y al margen de su partido oficial contra el Ciudad de Lucena, el Xerez CD también pretende jugar algún amistoso más en Chapín.

La alternativa para ambos es jugar en el Pedro Garrido (La Juventud), aunque cuadrar fechas será incluso más complicado ya que entra en la ecuación un tercer equipo, el Jerez Industrial, que además es el inquilino del campo de la avenida Blas Infante.