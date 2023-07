Muere Desiderio Martínez, jugador del Xerez CD en la década de los 60

Desiderio Martínez Aguirre ha fallecido este viernes 7 de julio en Jerez de la Frontera a los 92 años de edad. Natural de La Línea de la Concepción (27 de julio de 1931), militó en el Xerez CD en la temporada 63/64 en su última temporada como futbolista en activo.

Comenzó jugando en los equipos de su ciudad, Iberia y Corchera Española, para pasar posteriormente a la España marroquí y militar en los conjuntos del SAM de Tetuán y CD Larache. Regresó a la península para tener un paso fugaz por el Algeciras CF y asentarse en el Racing Club Portuense (54/55, 55/56), Ronda (56/57), Linares (57/58), Real Jaén, Algeciras (60/61), Melilla (61/62), Adra (62/63), Xerez CD (63/64) y Chiclanero (63/64).

En el Deportivo sólo participó en dos partidos de Liga, los dos primeros del campeonato, el primero en el Domecq ante el Riotinto y el segundo en el Municipal de Ayamonte y luego desapareció de sus alineaciones. Según contó, el entrenador Paquirrini, lo aburrió y decidió retirarse.

⚫ Desde el #Xerez trasladamos nuestro más sentido pésame a familiares y allegados de 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢́𝐧𝐞𝐳, exjugador que vistió la camiseta azulina en la 63/64.Descanse en paz. pic.twitter.com/TBaTXEjotW — Xerez Club Deportivo (@XerezCD_OFICIAL) July 7, 2023

El técnico no contaba con él por unas palabras que tuvieron respecto a su forma de jugar. A Desiderio le gustaba "jugar la pelota, pasarla y como jugaba de defensa, él lo que quería que jugara al pelotazo, que quitara la pelota de en medio. Un día se vino para mí y me dijo que si yo me creía que era Garay y le contesté que si él se creía que era Helenio Herrera. Desde entonces no jugué ni los amistosos".

Una vez retirado se quedó a vivir en Jerez para trabajar en la empresa Coca Cola, donde estuvo 33 años, hasta su jubilación. Durante un tiempo fue entrenador en la Escuela de Fútbol La Alternativa, donde dirigía a los más pequeños.

La redacción de Deportes de Diario de Jerez manda su pesar a todos sus familiares y amigos. Descanse en paz.