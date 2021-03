Esteban Vigo valoró de forma muy positiva los tres puntos obtenidos en el Antonio Gallardo de Arcos, reconoció que su equipo no realizó un gran juego y se quedó con el triunfo y con haber mantenido por segunda semana consecutiva la portería a cero.

-Victoria, la segunda consecutiva, y muy trabajada.

-Sí, es lo que tiene esta categoría, que no hay partidos fáciles, tienes que saber jugarlos y hoy sin hacer uno excesivamente bueno por nuestra parte hemos conseguido dos cosas importantes: una la victoria y otra mantener por segunda jornada consecutiva la portería a cero. Esto es vital.

-¿Lo ha puesto más difícil el Arcos en la primera parte que en la segunda?

-El Arcos es un equipo joven, bien trabajado y sabía lo que se iba a encontrar enfrente. Sí es verdad que nos ha complicado en la primera parte. También es verdad que nosotros no hemos estado acertados, en la segunda hemos corregido cosas y creo que hemos sido algo superiores.

Resumen "Sin hacer un partido excesivamente bueno, hemos conseguido dos cosas importantes, la victoria y dejar la portería a cero"

Rodri y Dani Jurado "Hemos perdido un jugador importante, afortunadamente no es tan grave, y me he decidido por Dani, que ha estado impecable"

Moral "Todas las victorias refuerzas, este partido era muy importante, pero ya ha pasado, ahora a pensar en el Ceuta"

-El equipo no entra demasiado bien al partido, quizá por la temprana lesión de Álex.

-Todo te trastoca. En el minuto uno y medio ya teníamos una tarjeta de Dani y acto seguido ha sido Laínez. Dos jugadores con tarjetas, un lesionado... todo esto te perjudica, pero luego el equipo ha tenido una recuperación muy buena. Ha entrado Orihuela, que lo ha hecho muy bien, ya sabía lo que nos iba a dar. Los jugadores que están en el banquillo tienen que estar preparados.

-¿Se refuerza la autoestima después de estas dos victorias seguidas?

-Las victorias refuerzan. Venimos de tres derrotas consecutivas, ahora llevamos dos triunfos y de lo que se trata es de sumar el máximo de puntos posibles para llegar a la liguilla con esas posibilidades que todos queremos. Este partido era importante, pero ya ha terminado y ahora a pensar en el Ceuta.

-¿Qué es lo que más le ha gustado de su equipo?

-Sinceramente tengo que decir que la portería a cero. Quiere decir que la gente está tomando lo que estoy intentando inculcar a lo largo de la semana que es que hay que saber defender cuando no se tiene el balón y saber atacar. Nosotros somos un equipo que es muy difícil que nos vayamos sin hacer un gol y probablemente con un gol ganes el partido, pero la portería tiene que estar a cero.

-¿Qué pierde el equipo sin Rodri y cómo ha visto a Dani?

-Hemos perdido a un jugador importante como Rodri, y un central zurdo que maneja bien la pelota es difícil de encontrar. Tengo dos opciones, y me he decidido por Dani. ¿Por qué? Porque es un jugador veterano, que se coloca muy bien y ha estado impecable. Lo bueno es que (la lesión de Rodri) no ha sido lo que pensábamos todos que podía ser. Son casi dos meses para él, pero no son los siete u ocho que se preveían.