Joselito: "A quién no le va a gustar jugar en un club con tanta historia como el Xerez CD"

José Gómez Duque 'Joselito' ha sido presentado este viernes como nuevo futbolista del Xerez Club Deportivo en un acto que se ha celebrado en las Bodegas Dios Baco de la ciudad, evento que también ha aprovechado la entidad azulina para hacer entrega a Borja Jiménez del Trofeo al Mejor Jugador de la temporada pasada y que han otorgado los socios azulinos.

Tras debutar en Tercera División con 17 años de la mano de Ismael Pérez en las filas del Guadalcacín, Joselito ha jugado posteriormente en el Arcos, Puente Genil y, la temporada pasada, en Gerena, donde sufrió una lesión que le impidió tener más minutos, aunque acabó la campaña en el equipo titular.

Ahora recala en el Xerez Club Deportivo, entidad a la que llega con "muchas ganas" porque "a qué jugador de Jerez no le gustaría jugar en un equipo con la historia del Xerez. Es un club que me ha gustado siempre y desde que tanto Titín como el cuerpo técnico se interesaron en mí, la verdad es que me lo tuve que pensar poco".

Al lateral izquierdo jerezano le sedujo desde el primer instante el proyecto que le presentó Titín Gil Zarzana: "Tanto él, la directiva y el cuerpo técnico han depositado en mí una confianza muy grande y es lo que me ha convencido para firmar aquí. Es verdad que años atrás las cosas se han hecho regular, pero viendo la directiva y el cuerpo técnico de este año no me pensé firmar", añadió.

En cuanto a lo que puede aportar, afirma que "no me gusta mucho definirme, pero quiero aportar garra, velocidad, intensidad... Soy de hablar poco y más de demostrarlo en el campo". También cree que, pese a su juventud, podrá aportar experiencia: "Llevo desde los 17 años, cuando me dio la oportunidad Ismael en el Guadalcacín y en ese sentido aportaré también la pequeña experiencia que tengo y las ganas de jugar en este club"

Con respecto al proyecto, con mayoría de jugadores de Jerez o la zona, explica: "Aquí en Jerez hay jugadores muy buenos y pienso que se está haciendo muy bien. Pocas veces se da la oportunidad a la gente de aquí, casi siempre se mira más a la parte de fuera que en casa cuando en casa hay jugadores muy buenos que han salido a grandes equipos"

Por último, cree que la temporada 20/21 será más complicada en un Grupo X "ya de por sí muy difícil. Lo vemos todos los años y más el año que viene, que lo más seguro es que se divida en dos grupos y todos los equipos querrán estar lo más arriba posible. Creo que este año podemos hacer algo bonito porque se está haciendo un buen equipo, las cosas se están haciendo bien".