Borja recoge el trofeo al mejor jugador del Xerez CD

Los aficionados del Xerez Club Deportivo eligieron al término de la temporada a Borja Jiménez como mejor jugador de la plantilla. El grupo de socios que se está encargando de gestionar el club entregó este viernes el trofeo al delantero, autor de 8 goles esta campaña y que la próxima temporada militará en el Ceuta. En el acto, celebrado en las Bodegas Dios Baco, Borja recogió el galardón de manos de José Manuel Vilarchao, de Arquitectos Vilarchao.

El jugador jerezano agradeció a la afición que le haya concedido el trofeo como mejor jugador de la temporada y afirmó que se va del Xerez CD “con pena, porque me he sentido como en casa y estaba súper a gusto con los compañeros y el cuerpo técnico”. "En primer lugar, quiero darle las gracias a la afición, que siempre ha estado ahí apoyando al equipo; y en segundo lugar, al cuerpo técnico y a mis compañeros, porque este premio es de todos. Yo he sido el que he metido los goles y el que ha destacado un poco más, pero el trabajo es de todos".

"No ha sido una decisión fácil marcharme, estaba súper a gusto con el cuerpo técnico y los compañeros"

El futbolista admitió que "junto al de Guadalcacín", éste ha sido su mejor año, señal que el cuerpo técnico ha sabido sacarle todo el partido. "No ha sido una decisión fácil marcharme, pero recibí la llamada del presidente del Ceuta, me ofreció un buen proyecto y mi objetivo es seguir creciendo como futbolista".

Juan Luis Gil Zarzana explicó que "es una lástima que Borja no siga con nosotros" y agradeció a José Manuel Vilarchao "su apoyo, siempre está con nosotros, nos ayuda absolutamente en todo y siempre está para todo lo que haga falta. Si tuviéramos mucha gente como él, os aseguro que el equipo estaría mucho más arriba".

Por su parte, José Manuel Vilarchao señalaba que "Borja ha hecho una gran temporada y como no hemos podido despedirnos de él en el campo, al menos sí podemos darle este premio que se ha merecido con sus goles y su esfuerzo. Espero que el año que viene le vaya muy bien y que cuando venga con el Ceuta ojalá pueda haber público y le podamos dar ese aplauso que se merece".