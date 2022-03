"El Antoniano nos dará problemas, ha plantado cara a los transatlánticos del grupo"

Emilio Fajardo, entrenador del Xerez CD, no se fía del Antoniano, su rival de este domingo en Chapín (18:00), pese a su situación en la tabla, asegura que ganar no será nada fácil porque el equipo lebrijano ha mejorado con la llegada de Diego Galiano y "ha plantado cara a los transatlánticos del grupo". Aún así, espera sacar adelante la cita con el respaldo de la afición en su regreso al Municipal. Igualmente, califica la reducción de la deuda obtenida por el club tras la modificación del convenio de acreedores como la "noticia del año".

–El Antoniano con Diego Galiano ha mejorado muchísimo, ¿como lo espera?

–Así es, ha crecido y sus números están ahí. Además, hay una cosa que no puede olvidar nadie por si todavía alguien piensa que el parido va a ser fácil o que nos podemos confiar. Cuando llegó Galiano, seguro que muchos pensaron que tendían que cimentar su salvación en casa porque le quedaban partidos complicados fuera, Recre, Ciudad de Lucena y Xerez CD y se han levantado y han salido del farolillo rojo con buenos resultados fuera. El Recre le marcó en el minuto 95, empató en Utrera y en Lucena iba ganando hasta el 87, cuando le empatan ellos. Tenían tres salidas ante tres auténticos transatlánticos y los ha sacado con buena nota. Les falta nuestro partido y querrán hacer algo parecido a esas salidas que les ha salido bien. Confianzas cero para no tropezar y que no nos pase lo que a Utrera o Ciudad de Lucena.

–¿Otorga Chapín ventajas a su equipo?

–Evidentemente. El terreno de juego está perfecto y la velocidad que coge el balón no la coge en otros escenarios. Luego, están las dimensiones. Es un campo grande y a un equipo que juega bien al fútbol como el nuestro le viene fenomenal. La idea es esa, salir a ganar desde el principio y si van pasando los minutos y no puede ser, buscaremos que cada vez le lleguen más tarde las ayudas y se les acumule el cansancio para que se les haga un partido muy largo.

–El Xerez CD tiene dos partidos seguidos en casa ante rivales de la zona baja, ¿es una obligación sumar los seis puntos?

–Lo vamos a intentar, queda muy poco. Quedan sólo seis partidos para el final del Liga y todos estamos deseando de lograr algo importante. Al futbolista no le hace falta ahora ese extra de motivación y hacerle ver que es un partido complicado. Tiene el extra porque esto se acaba y quieren jugar el 'play-off'. Estamos como locos por conseguirlo y poderlo celebrar. Si vamos sacando resultados va a ser muy próximo. Faltan seis partidos y le sacamos seis puntos al rival directo más cercano. Son dos partidos importantes y cuando el Xerez CD juega en casa tiene que sacarlos.

–El club ha dado un paso importante a nivel institucional con la reducción de la deuda, ¿cómo lo valora?

–Lo hemos asumido con una ilusión enorme porque el pasado y el presente del club están ahí, pero el futuro siempre era incierto y ahora se presenta muy halagüeño. Es una noticia importante, de las mejores del año. Si llega acompañada por el ascenso quizás puede quedar hasta ensombrecida, pero sin el anuncio del viernes el futuro no sería igual. Con ello pueden ir llegando unos resultados en temas deportivos, de campos, de entrenamientos y de traer mejores futbolistas. Todo eso llega si hay solidez económica.

–¿Puede animar esa noticia a que acudan más aficionados al campo?

–Con la creación de otro club hubo mucha gente que se quedó en medio, que no quería posicionarse. Creo que este paso al final ayudará a esos aficionados indecisos a que vuelvan a animar a su club. Aquí, todo el mundo ha sido del Xerez CD, es el equipo que ha existido y este club no ha desaparecido. Ahora, toca que el club institucionalmente siga dando esos pasos y que no vuelva al pasado para que todos los aficionados ayuden a su club.