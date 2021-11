Fajardo aclara sus intrigantes palabras tras la derrota del Xerez CD en Lucena

Emilio Fajardo, entrenador del Xerez CD, manifestó nada más caer por 1-0 en el Municipal ante el Ciudad de Lucena que el encuentro se empezó a perder antes de jugarse, sin entrar en más detalles, por una cuestión interna "con lo que hay que convivir, nuestro día a día".

Las alarmas saltaron y muchos aficionados pusieron el punto de mira en temas económicos. El técnico del Deportivo desvela que no se trata de eso, sino de los graves problemas que tienen para entrenar los sábados. Lo que sucedió el pasado fin de semana colmó el vaso...

Fajardo subraya que el equipo tenía cincuenta minutos para entrenar en Picadueñas a las ocho y media de la mañana y que cuando terminaron la sesión y regresaron al vestuario asignado se encontraron la ropa y todas sus pertenencias tiradas en una acera.

Molesto, explica: "Se ha malinterpretado lo que quise decir. No soy entrenador de poner excusas y menos después de perder cuando no lo haces bien, por eso no quise dar más explicaciones. Pensé que nuestros socios y aficionados lo entenderían, pero se han disparo los rumores. Cada uno es libre de realizar la interpretación que quiera, pero mis palabras iban encaminadas a denunciar lo que estamos sufriendo cada sábado con los campos para entrenar".

El preparador azulino apunta que "lo del sábado no lo había vivido nunca y llevo muchos años en esto, primero como jugador y luego como entrenador. Nos hicieron entrenar a las ocho y media de la mañana, pero lo acatamos porque es lo que hay, aunque los jugadores que viven fuera se tienen que levantar a las seis y media, somos trabajadores. Lo grave es que sólo nos dejaron el campo durante cincuenta minutos porque luego entrenaba un equipo de pequeños y, además, al final del entrenamientos nos encontramos toda nuestra ropa, las mochilas, todas nuestras pertenencias tiradas en una acera, las habían sacado del vestuario".

Lanzado, agrega: "Eso no es normal, ni el entrenador del Xerez CD ni los jugadores merecen eso. No sé quién saca la ropa, sólo sé que eso fue lo que sucedió. La imagen fue dantesca, el trato fue inhumano. Se me cayó el alma a los pies y ya no estaba enfadado, estaba hundido, como mis jugadores, que lo acusaron. Tengo a varios futbolistas veteranos en mi plantilla y fue duro verles llorar y que me pidieran que eso lo solucionara porque no se podía aceptar. Me quedé muy tocado, menos mal que mi cuerpo técnico me arropó y me animó".

También quiere dejar claro Fajardo que "es evidente que no perdemos por eso porque la primera parte que hicimos fue muy mala, aunque aún así, todo afecta y los jugadores estaban hundidos. Insisto, el Xerez CD no merece ese trato y es lo que quise denunciar. Aquí apenas tenemos problemas, estamos encantados con el esfuerzo que está haciendo todo el mundo, estamos al día, tenemos ropa, la afición nos apoya... Ojalá podamos devolverle todo este cariño dentro de unos meses en forma de ascenso".