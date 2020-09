La fe de Juan Pedro Ramos en el proyecto del Xerez CD

Juan Pedro Ramos, segundo entrenador del Xerez CD, mira al futuro con mucho optimismo, está contento con el proyecto, confía en él y además cree que va a ser la temporada del Deportivo.

El técnico azulino vive el cambio de proyecto "ilusionado. Personalmente, estoy aquí para lo que haga falta. Hemos estado en el barro y hemos pasado a tener la posibilidad de montar un proyecto con más mimbres, con más herramientas y, además, estamos obteniendo la respuesta de la afición, que para nosotros es fundamental. Estamos muy ilusionados y contentos porque sabemos que ahora podremos competir en igualdad de condiciones con los rivales".

Todo ha cambiado en el Deportivo como de la noche al día. Y no esconde que prescindir de algunos futbolistas está resultando duro. "Lo planificamos todo con unos recursos limitados y ahora hay otros. Aquí lo que pasa es que todo tiene su parte positiva y negativa. Habíamos montado un proyecto con unas intenciones, planificación y organización ajustada y ahora, con la llegada de Juan Díaz, sobre la marcha lo estamos modificando y adaptándonos a las nuevas circunstancias del club, que son totalmente diferentes a las anteriores".

"El que trabaja en el Xerez sabe que hay que estar preparado para todo, hay que estar para las duras y las maduras y son tragos que hay que superar. Es algo bueno para el club pero también te sientes mal porque hay gente que sale perjudicada y es lógico pensar más en la persona que en el futbolista. Por un lado te alegras por el club y por el otro te apena por los daños colaterales", continúa.

El cuerpo técnico ha cambiado también con la marcha de Juan Carlos Gómez. En ese sentido, subraya que todos están "muy satisfechos porque es muy completo. Es un grupo nuevo, aunque seguimos algunos del pasado curso. Desde el primer momento, he tenido buenas sensaciones. Incluso antes de que cambiara el proyecto ya pensaba que podía ser nuestro año".

Tremendamente ilusionado estima: "Y ahora con el cambio, con las mejoras en el tema económico, mantengo esas buenas sensaciones. La dinámica es positiva con la afición, los directivos y jugadores. La verdad es que en estos momentos somos muy optimistas, siendo conscientes de la dificultad de la categoría y de los inconvenientes que nos podemos encontrar. Comparando esta temporada con la pasada no hay color".

"La competitividad en Tercera no la dan los nombres, la dan los hombres, a ver cómo rendimos”

El formato de la competición ya se conoce pero aún la Federación no ha dado a conocer los integrantes de cada grupo. "La incertidumbre supongo que es la misma para todos, no hay nada claro. El formato más o menos sí que está establecido pero nos falta saber si el sistema de competición será por cremallera o cercanía. De todos modos, la competitividad en esta categoría no te la dan los nombres, te la dan los hombres. Igual equipos que nadie cuenta con ellos se meten arriba y algún favorito se queda fuera. Nosotros ahora tenemos más herramientas pero a la hora de competir estamos a la expectativa, no sabemos cómo va a reaccionar ni a rendir el equipo. Estamos en Tercera y es una categoría muy complicada, en la que cualquier equipo te complica la vida".

A la hora de elegir la fórmula para los emparejamientos, él es de los que apuesta "por la proximidad. Hace unos meses estuve en una reunión de ProLiga y allí casi todos los clubes de la categoría coincidíamos que lo que más convenía era la cercanía, pensando en la situación que estamos viviendo con el tema económico".

El jerezano detalla: "Entendemos que casi todos vamos a optar por es opción sin pensar tanto en lo deportivo porque la categoría es complicada y no podemos pensar si un grupo o el otro nos va a interesar más deportivamente. Insisto, cualquier rival te hace daño. Pensando en los gastos y en el coronavirus es lo mejor. Los protocolos sanitarios son duros y cuanta menos distancia tengamos que recorrer, mucho mejor".

A estas alturas, Juan Pedro se llevaría una alegría con la vuelta de la afición al campo. "No se puede entender la Tercera División sin público. En este asunto, todos nos llevamos por el corazón y queremos pensar que habrá aficionados pero si nos guiamos por la cabeza debemos ser conscientes de la situación complicada. Hay que respetar las normas pero es algo que está fuera de nuestro alcance, no depende de nosotros. Tendremos que acatar las normas que nos impongan pero nuestro proyecto está basado en la gente, en los seguidores. Esperamos que puedan ir al campo, aunque la Federación y la Junta de Andalucía puedan establecer las normas. No entendemos el fútbol sin aficionados".