El central Manu Lebrón abandona el Xerez CD

El Xerez CD y Manu Lebrón han decidido rescindir de mutuo acuerdo el contrato que les unía hasta junio de 2021 y el central se convierte en la segunda salida desde que se anunció el inicio de la pretemporada. La primera fue la del centrocampista Dani Castro, procedente del Jerez Industrial, al Guadalcacín de Diego Galiano.

El Deportivo cuenta en estos momentos con 19 jugadores mayores de 23 años y aún tiene que prescindir de tres más para ajustarse a la normativa establecida por la Federación Española de Fútbol (RFEF), que fija un tope de 16.

La entidad azulina anunció la renovación de Lebrón el pasado 2 de junio con Juan Carlos Gómez al frente de la nave pero su periplo como azulino ha sido corto. El defensa se incorporó al Deportivo el pasado mes de diciembre y, muy del agrado de Juan Carlos Gómez, se estrenó como titular nada más aterrizar, en el Ciudad de Lepe ante el San Roque.

Luego, salió también de inicio ante la Unión Deportiva Los Barrios y el Utrera pero cayó lesionado -rotura del isquiotibial- y ya no volvió a jugar por la pandemia. Se perdió las diez primeras jornadas de la segunda vuelta. En el derbi frente al Xerez DFC estaba en el banquillo pero no llegó a tener minutos.

Ahora, ha sido él mismo el que ha pedido al club salir para "acabar con la incertidumbre que se ha generado en la plantilla con la llegada de nuevos jugadores de superior categoría con Juan Díaz. Hay que reducir efectivos, tengo 33 años, he disputado más de 400 partidos entre Tercera y Segunda B y no quería pasar por esta situación. Tengo otras ofertas y he tomado esta decisión".

El defensa, orgulloso

Se marcha "orgulloso de haber defendido esta camiseta. He pasado poco tiempo en este club pero me he sentido muy a gusto y renové por el proyecto, el cuerpo técnico, mis compañeros y el apoyo que recibí por parte de algunos directivos, como José Luis Mateos. Ahora, han llegado nuevos inversores y entiendo perfectamente la situación".

Lebrón puntualiza que "nunca me han dicho que no contaban conmigo, pero tampoco me lo podían garantizar, me decían que esperara un par de semanas, y hemos separado los caminos. Seguiré jugando en Tercera, me encanta el fútbol, lleva toda mi vida haciendo lo mismo y tengo ilusión por seguir haciéndolo".

El defensa, además, le desea al Xerez CD "lo mejor y que cumpla los objetivos. Insisto, me da mucha pena marcharme porque me he sentido muy identificado con el club y con la afición".

Tres descartes más

La plantilla xerecista la integran a día de hoy 23 jugadores, cinco sub-23 (Ezequiel Navarro-Montoya, Fernando Pipaón, Ángel, Riako y Álex Guti), y 19 futbolistas que ya tienen los 23 años o los tendrán a lo largo de la temporada: Iván Ares, Joselito, Dani Jurado, Álex Rodríguez, Gonzalo, Rodri, Quirós, Israel Durán, Juanca, Juanjo, Álex Valerio, Orihuela, Lolo Garrido, Álex Colorado, Carlos Calvo, Pato, Juanito Benítez, Murci y Chuma.

De esta forma, todavía tres jugadores de esa lista de 19 no podrán tener ficha del primer equipo. A Álex Rodríguez, el club le ha ofrecido la opción de marcharse cedido al Guadalcacín, lo mismo que Dani Castro, pero la operación aún no se ha cerrado.