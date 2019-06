Fran, dispuesto a seguir "si se dan las condiciones necesarias"

El guardameta utrerano Fran Sánchez es uno de los jugadores que el Xerez CD quiere renovar de cara a la próxima temporada. Sus buenos números avalan a un portero que cuenta con una dilatada experiencia en la categoría después de haber pasado por Sanluqueño, San Fernando y Arcos, entre otros.

De momento, se ha producido un primer contacto entre la entidad y el futbolista en el que ambas partes han puesto diversos puntos sobre la mesa y en el caso del futbolista, una serie de condiciones que va más allá de lo económico "porque el dinero no lo es todo".

En efecto, el cancerbero muestra su predisposición a seguir vistiendo de azulino una temporada más, aunque no a cualquier precio. Apunta que "la temporada ha sido muy complicada" y que deportivamente "la décima plaza es para estar bastante contentos".

Sin embargo, Fran señala que "se tienen que dar una serie de factores" para terminar estampando de nuevo su firma. "No todo es el sueldo, hay que estar a gusto donde trabajas, que cumplan contigo, que haya un grupo bueno, tener una serie de instalaciones que te faciliten los entrenamientos... Una serie de cosas que yo personalmente valoro mucho. Según lo que estoy leyendo, el club está en vías de estabilizar la situación y si es así yo no tendría problemas", aunque apostilla: "El año pasado se prometieron cosas y luego no se pudieron cumplir así que ahora estamos expectantes".

De esta manera, Fran cree que en el club hay que cambiar cosas para poder luchar por el ascenso de categoría: "Soy ambicioso y si me encuentro un proyecto así mejor, pero para luchar por cosas bonitas en esta categoría hay que tener una base sólida, no vale querer luchar por ascender y no tener ni campo para entrenar, son cosas incompatibles. Supongo que el club estará trabajando día y noche para conseguir una estabilidad que un objetivo como luchar por el ascenso requiere".

Y es que la temporada recién acabada ha sido más dura de lo que en principio pensaba: "En lo deportivo, ha sido un año bastante bueno según las circunstancias por las que hemos pasado desde el primer día... Es para estar bastante contentos. En las circunstancias que hemos competido todo el año me gustaría haber visto a otros equipos, a ver en qué puesto quedaban. Eso es lo que el aficionado tiene que valorar también, que no hemos tenido las condiciones mínimas idóneas. Yo sé que los aficionados están contentos porque han estado muy cerca de nosotros y saben lo que hemos trabajado. Hubo un momento durante la temporada que se esperaba lo peor y el equipo respondió muy bien", explica.

Fran también pasó por un momento personal delicado cuando fue apartado del equipo señalado como uno de los responsables de que el equipo entrenara a menor intensidad en la semana previa al despido de Nene Montero. El equipo perdió los dos partidos y la entidad 'repescó' al utrerano. "Todo volvió a su cauce y ahí están los números, no hay que darle más vueltas ni guardar rencor. Pasó lo que pasó y se solucionó para bien para todas las partes".