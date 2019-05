El Xerez CD trabaja para pagar a la plantilla

Afición Xerecista y el grupo inversor del Xerez CD ya trabajan en el cierre de la temporada 18/19 y han comenzado a realizar gestiones para abonar cuanto antes a la plantilla azulina las mensualidades pendientes para que los jugadores retiren las denuncias depositadas en AFE.

Adolfo Sánchez, asesor jurídico de Afición Xerecista, ha explicado que "nos hemos puesto en contacto con AFE, nos han confirmado que los jugadores han depositado las denuncias y le hemos trasladado que no habrá problemas con los pagos. Es un trámite que llevan a cabo todos los jugadores de todos los clubes cada final de temporada. No van a existir problemas. En este grupo más de la mitad de las plantillas han denunciado a los clubes por los atrasos. Cobran luego y no pasa nada".

"Les debemos el mes de abril y el de mayo tenemos hasta el 10 de junio para poder abonárselo y sólo hay un futbolista al que se le deben tres meses. En el mes de enero hubo un problema burocrático y desde entonces lo arrastra”, subraya el abogado azulino.

Sánchez recuerda que "el pasado curso, por ejemplo, sí que tuvimos muchos problemas e incluso tuvimos que recurrir a la AFE para que los jugadores cobrasen del fondo destinado para ellos, pero esta temporada estamos bien. Vamos a pagar en breve una de las dos mensualidades".

Por otro lado, admite que "existen otras deudas a las que hay que hacer frente con los jugadores que se marcharon de la entidad antes del final, pero también tenemos un calendario de pagos pactado. Está ahora lo de Guille y, por último, tenemos los casos de José Vega, Toni Lechuga y Ruz que vienen de atrás. Esos pagos tampoco hay que hacerlos ahora, los negociaremos en su momento. Vamos a intentar no llegar al último día con los derechos bloqueados”.

Igualmente, Afición Xerecista tiene presentes "las deudas contraídas con los entrenadores, ahí tenemos a Juan Pedro, Julio Pineda, Nene Montero y Vicente Vargas, y con la Federación Andaluza, que van por otras vías pero que igualmente tendremos que saldar y que llegar a acuerdos con cada una de las partes en su momento”.