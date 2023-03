Galiano: "El Xerez CD tiene una gran plantilla, no tendrá problemas para salvarse"

El Antoniano está cuajando una temporada histórica en Tercera RFEF de la mano del jerezano Diego Galiano. De momento, ya tiene atada su clasificación para el play-off de ascenso a Segunda RFEF y tomar parte en la Copa del Rey, pero lucha por el ascenso directo, el sueño de todos. El domingo (13:30) recibe al Xerez CD en el Municipal.

El entrenador del cuadro lebrijano tiene los pies en el suelo y no lanza las campanas al vuelo. "Ahora mismo estamos primeros, pero quedan cuatro partidos en los que puede pasar de todo. En Córdoba hicimos uno de nuestros mejores partidos, tuvimos bastantes ocasiones, y no lo sacamos adelante".

Galiano explica sobre su equipo que "está bastante bien, está muy sólido y trabajando muy bien. En ese sentido y a nivel de resultados no se le puede pedir más, estoy muy contento con el grupo. Pese a la derrota del otro día, estamos en muy buen momento. Nos quedan cuatro partidos que son cuatro finales y nuestro objetivo es afrontarlos a tope para sacar el máximo número de puntos posibles, a ver si logramos el gran premio final".

Al principio de temporada, el cuadro lebrijano no entraba en las quinielas para optar al ascenso y ahora es respetado por todos los rivales. El técnico subraya que "muchas veces poner objetivos antes del inicio de temporada me parece una locura porque por mucho dinero que manejes, si tu gestión deportiva no es buena o los resultados no se dan, has creado una euforia a tu alrededor y en tu afición que no se cumple y, entonces, eso perjudica. Se crea un clima desagradable, que perjudica al futbolista. A mí el objetivo que me puso el presidente fue lograr la permanencia de forma holgada, sin pasar tantos apuros como la pasada. Lo conseguimos y ahora estamos disfrutando de este premio. Nuestra mentalidad es la de ir a todos los partidos as ganar, trabajando en los entrenamientos al cien por cien".

La situación del Xerez CD no se la esperaba. "Por la plantilla de jugadores que firmaron no pensaba que sufriera tanto, pero es lo que he comentado antes, muchas veces el fútbol es así, salen las cosas mal, la reacción no llega, se tuercen las cosas y el clima es de nerviosismo que marca lo deportivo. Tiene una gran plantilla y no creo que tenga problemas para salvar la categoría, aunque esta temporada no está siendo fácil para ellos".

El partido del domingo lo espera "muy complicado, para los dos equipos es una final. Lo espero competido y muy igualado. Nosotros intentaremos imponer nuestra forma de juego en nuestro campo y lo daremos todo para conseguir los puntos. Queremos seguir sumando en casa para mantener la ilusión del ascenso".