Continúa el maleficio. El Xerez CD sigue sin derrotar al Gerena. El Deportivo ha caído por la mínima en el José Juan Romero con un gol en propia puerta de Ezequiel en la recta final de un partido con poco juego y escasas oportunidades. Los xerecistas han visto cortada su racha de tres encuentros sin perder y se ven superados en la tabla por su rival.

Con Dani Jurado recuperado del golpe en el tobillo que recibió en el entrenamiento del viernes y con la baja por sanción de Israel, Juan Carlos apostó en el José Juan por el mismo once que le venía dando tan buenos resultados.

La primera parte no fue brillante y las oportunidades fueron mínimas en unos primeros minutos en los que ninguno de los dos equipos fue capaz de llevar el peso del juego. Aún así, las ocasiones más claras fueron para los xerecistas, que perdonaron por dos veces. En el minuto diez, Borja se plantó solo ante Fermín tras un buen balón de Edu Brenes y no acertó a superar al portero, que despejó el lanzamiento con el pie y en el once, Fermín atajó un remate de cabeza de Álex Revuelta.

La mejor y casi única opción de los rojillos se produjo en el minuto 40 y a balón parado. Iván Martín lanzó de forma magistral una falta directa en el borde del área que se marchó fuera por milímetros. El disparo buscaba la escuadra derecha del marco defendido por Miguel.

La segunda mitad comenzó con el mismo guión que la primera, clara propuesta de toque a cargo de la escuadra de Diego Román pero sin efectividad, a excepción de un buen centro del lateral Juanjo que se paseó por el área de Miguel sin encontrar rematador (48') y de un tiro de Iván Martín que se marchó fuera, ante un Xerez CD que seguía manteniendo el orden defensivo y se encomendaba a las contras con un Borja al que le tocaba pelearse con toda la defensa minera.

A los 72 minutos, Juan Carlos movió banquillo buscando dar un paso más en ataque que permitiese a su equipo ganar más presencia arriba. Brian, autor del gol del triunfo ante el Pozoblanco en el descuento, entraba por Edu Brenes. Se convertía en el referente arriba para que Borja se escorase más a banda.

A los 81 minutos, la mala fortuna pasó factura a los xerecistas y premió las buenas intenciones locales. Un saque de banda lo prolongó Diego de cabeza en el área y Ezequiel lo introdujo en propia meta.

Tras el tanto, el Deportivo intentó estirarse y dispuso de una doble opción para empatar pero ni Brian ni Borja acertaron, como tampoco lo hizo Palacios para hacer el 2-0. En el descuento, casi ni se jugó y se esfumó con continuas pérdidas de tiempo a cargo de los locales, dispuestos a que no se les escaparan tres puntos que le dan vida.