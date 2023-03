Germán González, técnico del Rota, sorprendido por la situación del Xerez CD

Rota y Xerez CD se ven las caras este domingo (12:00) en el Navarro Flores en un partido vital para ambos conjuntos. Los locales encadenan siete derrotas consecutivas y los azulinos, tras caer en Chapín frente al Sevilla C, necesitan sumar de tres para ahuyentar fantasmas.

Gemán González, técnico del cuadro roteño, sabe que la situación es complicada, pero se aferra a las matemáticas y no arroja la toalla. Subraya sobre esta cita que "es comprometida para los dos equipos. Nosotros nos estamos jugando la vida para mantener la categoría y ellos aún están apurado sus opciones de fase de ascenso. Creo que el fútbol, a veces, no es justo, nos encontramos en una situación que ninguna de las dos partes esperábamos y ahora es por la que hay que pelear".

Su equipo se encuentra en el peor momento de la campaña, con siete partidos perdidos, y no considera justa la racha. "El partido de la pasada jornada ante el Córdoba B fue el peor que hemos hecho esta temporada, pero en otros, como en Puente Genil, merecimos hasta la victoria y se nos fue en el minuto 96 y eso nos ha pasado en otros encuentros. Frente al Espeleño llegamos a fallar hasta cuatro goles a puerta vacía, ese tipo de cosas te lastran y no tienen explicación. Las cosas nos han tocado esta campaña así y se nos ha complicado todo, pero ahí seguimos peleando. Decían que en Navidad íbamos a estar descendidos y en marzo seguimos peleando, aunque la verdad es que está complicado. Estamos a siete puntos del quinto por abajo, pero aquí ganas dos partidos seguidos y la situación cambia".

"Vi el partido con el Ceuta B y cometen imprecisiones porque no les salen las cosas como quieren"

Y de eso el Xerez CD puede dar fe, que ha pasado de pelear por el play-off a necesitar los puntos para cerrar la temporada de la mejor manera posible y sin sobresaltos. Su situación, bajo el punto de vista de González, hace que el partido del domingo "pueda ser más complicado aún. Será un encuentro con muchos nervios y el equipo que sepa administrar mejor esa situación puede tener más opciones de lograr algo positivo. Ellos pueden estar algo más agobiados que nosotros por plantilla, presupuesto, por las expectativas que se generaron al principio de temporada y que no han terminado de salir... Estuve viendo el partido de la pasada jornada con el Ceuta y se ve eso, muchas imprecisiones porque que no les sale lo que ellos quieren. Es una pena".

El preparador del cuadro verderón desde fuera se muestra sorprendido. "Siempre he dicho que el Xerez CD tenía una de las mejores plantillas de la categoría, creo que el equipo puede dar más, pero la atmósfera que se genera por la incertidumbre y la tensión influye bastante dentro de un vestuario aunque parezca que no y merma y también llevan ya tres entrenadores distintos. Eso creo que no es bueno. Si cambias de entrenador y firmas a siete jugadores diferentes pues vale, pero si cambias de entrenador con los mismos futbolistas es difícil, no soy partidario. Pero, bueno, cada club tiene sus dirigentes, que son los que mandan y los que deciden. Pienso que todo lo que les ha sucedido les ha mermado".

El Rota ha declarado el partido día del club y la situación del Xerez CD, diferente a la de otras campañas, no invita a un desplazamiento excesivamente masivo. Aún así, Germán espera "un buen ambiente en las gradas. Esperamos que se igualen las fuerzas y que los nuestros acudan igual que los de Jerez. Insisto en lo que he comentado antes, la situación es delicada, los socios tienen que pagar y, como decía el otro día Juan Pedro, a la afición no se le puede exigir, hay que darle, y no le estamos dando lo esperado. De todos modos, al final acudirá y a ver si le damos una alegría".