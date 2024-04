Isma Gil, capitán del Xerez CD: "El Coria se jugaba la vida pero ¿y nosotros?"

Isma Gil, portero y capitán del Xerez CD, dio la cara tras la derrota del equipo en Coria, un tropiezo que ha dejado la ventaja del líder en tres puntos sobre el Ciudad de Lucena, que este jueves se mide al Córdoba B y podría igualar en la tabla a los azulinos, que juegan dos días después -el sábado 27- en Chapín recibiendo al Ayamonte, apenas cuatro días antes de que primero y segundo se vean las caras en un duelo decisivo por el ascenso directo.

El meta madrileño reconoció que el equipo no estuvo bien en el Guadalquivir coriano y apeló a la unión de todos para levantarse. Las distancias se han reducido a los tres puntos después de un partido en el que "no hemos sido nosotros. Tenemos que mirarnos a nosotros y dejar de mirar a los demás. De las derrotas se aprende y este equipo se va a levantar cien por cien. Ha sido una derrota dolorosa porque veníamos con muchas ganas y no nos hemos encontrado cómodos en ningún momento".

Checa habló de falta de intensidad y de ambición: "Sí, sabiendo lo que nos jugábamos. El Coria se jugaba la vida, pero ¿y nosotros? Nos jugábamos estar arriba. Tenemos que ser autocríticos, sabemos el escudo que llevamos, también la temporada que estamos haciendo y eso no hay que dejarlo de lado, pero lo pasado no sirve, vale el hoy. Tenemos una semana ilusionante, para apretar y ser autocríticos, tenemos algo muy bonito entre manos que no vamos a dejar escapar".

La dinámica del equipo no es la mejor para afrontar el tramo final. De los últimos seis partidos sólo 5 puntos sumados. Isma cree que el equipo está bien, el que venga a vernos día tras día a entrenar... Los resultados, que son los que te ponen en tu sitio, no están saliendo, pero esto es una maratón de treinta y tantas jornadas. Tenemos que coger todo lo que hemos hecho bien atrás para apoyarnos en eso y aprender de lo que no estamos haciendo bien para llevarnos los tres puntos en Chapín".

Más allá del análisis global, el partido se decidió por un par de detalles. La falta que lanza Geovanni y que tras tocar el portero pega en el larguero y el zapatazo de Diego Romero que tras tocar Isma dio en la cruceta y entró: "No podemos conceder esas ocasiones, somos un equipo que pretende dominar. Ha sido un tiro desde lejos que la mete igual que Geovanni la semana pasada, es un golazo y aplaudirle, pero creo que viene de antes y hay que minimizar mucho más. Son detalles y hay que aprender y como capitán tengo que proteger a mi equipo porque aunque no hemos estado bien ninguno hay que seguir y luchar hasta el final".

Así que toca "pasar página rápidamente, somos una familia unida, cuando pasó lo de Puente Genil arropamos al míster y ahora es cuando más unión se tiene que ver. Hay algo muy bonito e ilusionante por delante y que sepa todo el mundo que nos estamos dejando la vida día tras día para llevar al Xerez más cerca del objetivo".

Que el Lucena iguale al Deportivo el jueves -con un partido más- puede meter más presión a los azulinos, que antes de Coria disfrutaban de una renta de seis puntos. Isma apunta que "la presión la llevamos desde el día cero, desde que firmas en este club sabes la presión que tienes, da igual que juegues contra el Ayamonte a 15 puntos del Lucena. Esa tensión y esa concentración es bonita, es lo que queremos vivir, tenemos que convertir esa presión en ganas e ilusión. Hay una frase que nos dice Migue, que es "en la exigencia se vive muy mal, pero esa exigencia es la que nos ha hecho estar ahí arriba". Cuando nos hemos puesto a cinco puntos ahí lo tienes, cuatro jornadas sin ganar... Nos ponemos con seis y nueva derrota. En la exigencia se vive muy mal pero en este club tenemos que vivir ahí porque si no no nos da".

Y es el momento en el que los veteranos deben aconsejar a los más jóvenes del plantel: "Vienen con mucho descaro, no les van a temblar las rodillas, y los veteranos estamos ahí para ayudarles cuando a lo mejor entren las dudas igual que ellos nos transmiten la ilusión de su juventud. Somos un equipo, una familia y estoy convencido de que vamos a sacarlo para adelante".

Por último, mensaje a la afición, que se desplazó en masa a Coria: "Decirles que día tras día estamos entrenando y luchando para dejar al Xerez más cerca. Aunque he llegado este año me lo llevo todo a pecho y sé cómo estaba el club hace tres o cuatro años. Creo que algo habrá hecho también el equipo, la directiva y la afición. Somos todos uno, no hay que ver quién se va más jodido que otro. Te aseguro que todos aquí nos vamos así para casa y por desgracia lo pagaremos con la familia y el martes estaremos ahí para corregir errores".