Checa: "Nos ha faltado intensidad y también ambición, estoy muy enfadado"

José Carlos Romero Checa compareció ante los medios tras la derrota del Xerez Cd en Coria y no escondió ni su disgusto ni su enfado. Reconoció que el rival fue mejor en casi todas las facetas del juego y sobre su equipo comentó que faltó intensidad y ambición.

-¿Esperaba un partido como el que se ha dado en Coria?

-Sabíamos a dónde veníamos y que nos enfrentábamos a un buen equipo con una buena dinámica, ellos han estado mejores en los duelos, en las segundas jugadas, jugando en campo contrario, nos han superado en muchas fases del partido. Sabíamos que se podía decidir por una jugada de estrategia o aislada porque es un campo que el estado del césped no da para más, pero no hemos sabido llevarlo a nuestro terreno.

-Líderes pero ahora sólo con tres puntos de ventaja.

-Esto se aprieta y sabemos que va a ser difícil. Nosotros tenemos que ver la racha que llevamos durante toda la liga, 61 puntos a estas alturas, dependemos de nosotros y estos jugadores están haciendo una temporada increíble y hay que valorar a los rivales que tenemos enfrente, con ilusión y fútbol y mínimo tenemos que igualar si queremos competir. No hemos sido capaces de igualar las fuerzas, creo que han sido superiores aunque lo justo hubiera sido un empate. Me voy muy enfadado con la poca intensidad sabiendo lo que nos estábamos jugando.

-Falta de intensidad y ¿también poca ambición teniendo en cuenta que se ha jugado sabiendo que el Lucena se había colocado a tres puntos?

-Pensamos en nosotros. Miro a mi equipo y veo que no hemos sabido competir este partido. Nos ha faltado intensidad y también ambición e igual he sido yo el que no ha sabido trasladarles lo que necesitaba este tipo de partido. Está claro que han sido superiores en muchas fases del partido y nosotros hemos podido desgastarlos, pero sin crear excesivas ocasiones y al final se llevan tres puntos, son justos vencedores.

-Parece que el equipo ha jugado, sobre todo la primera parte, con el freno echado.

-Teníamos claro cómo hacerles daño y nos ha faltado el desdoblamiento de los laterales, las segundas jugadas, tener tranquilidad cuando hemos generado superioridades y también finalizar jugadas, que es donde se hace daño. El rival nos ha hecho un buen partido, está creyendo desde principio de temporada aunque ahora esté dando fruto el trabajo y se merece salvarse y nosotros también ascender.

-El fútbol es también de detalles. A Geovanni se la toca el portero y va al larguero y el gol de Diego toca Isma, pega en la cruceta y entra.

-Así es, pero voy más allá, son acciones puntuales, pero me quedo con lo que pasa antes, no ganamos la segunda jugada y perdemos un balón innecesario en nuestro campo, no hemos estado organizados ni poder hacer falta. El gol ha sido una buena individualidad, pero me quedo con el fútbol que nos ha faltado y la intensidad y la ambición que también nos ha faltado.

-¿A qué se puede saber, a la presión por llegar al momento clave de la temporada?

-No. Presión hemos tenido siempre, desde la jornada uno porque ya vemos la responsabilidad que implica llevar este escudo; la afición que arrastramos, que es una locura y sólo podemos pedirles perdón y decirles que siga apoyando al equipo porque lo vamos a conseguir. Pero está claro que nos ha faltado lo que han tenido ellos, querer. No sé a qué se debe, pero no hemos salido con las ganas que requería este partido.

-¿Cómo analiza que sólo se hayan sumado cuatro puntos en los últimos cinco partidos?

-Creo que tendrá mucha parte de culpa o toda. Hay que mirarlo, hacerles ver a los jugadores que tenemos que volver a ser nosotros, intentar que sigan creyendo en lo que nos ha traído hasta aquí. Hemos tenido un sello desde principios de temporada, hemos creído en el grupo por encima de cualquier jugador y yo no voy a cambiar, creo en estos jugadores, en este grupo y el equipo tiene que pararse a pensar que lleva una temporada magnífica y que hay partidos que se complican. Me voy enfadado porque me enfado siempre que pierdo puntos y cuando gano siempre pienso en que se pueden mejorar cosas.

-El Ciudad de Lucena juega el jueves y si gana iguala la tabla. ¿Es lo mismo afrontar el partido del sábado contra el Ayamonte sabiendo que siguen a tres o se ponen a dos o igualados?

-El objetivo como cada partido es ganar y habrá que afrontarlo con esas ganas. Es la responsabilidad que implica llevar este escudo, el jugador que se pone esta camiseta sabe que tiene que salir a ganar y también importa el cómo. Tenemos que volver a ser nosotros, estoy seguro de que vamos a lograr el ascenso, pero también que va a ser complicado porque si fuera fácil todos los equipos ascenderían. Sabía que esto no iba a ser fácil, que iba a ser hasta el final y así va a ser.