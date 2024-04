Naufragio del Xerez CD en el Guadalquivir de Coria (1-0)

Un zapatazo de Diego Romero a cinco minutos del final que se ha colado por la escuadra de Isma Gil ha supuesto la derrota del Xerez CD en el Guadalquivir de Coria. El equipo de Checa no ha hecho un buen partido, sobre todo en una primera parte en la que le faltó ambición, y aunque en la segunda dio un paso adelante, sus jugadores no han estado finos para doblegar a un rival que suma su cuarta victoria consecutiva. Los jerezanos, que estrellaro un balón en el larguero en la primera mitad en un disparo de falta de Geovanni, siguen líderes, ahora con tres puntos de ventaja sobre el Ciudad de Lucena a falta de dos jornadas para visitar el campo aracelitano.

Un único cambio introdujo Checa con respecto al equipo inicial que venció a La Palma la pasada semana. Paco Torres entró en el lateral derecho en lugar de Ramón García. Rodri repitió en el centro de la zaga junto a Geovanni, encontrando así premio a su gran partido frente a los condales y Joselito, por tercera semana consecutiva, ha jugado por delante de Álex del Río en la banda izquierda, pasando Perotti a la derecha. Adri y Reina han repetido en el doble pivote, con Charaf en la mediapunta y arriba Diego Domínguez.

La primera mitad resultó muy igualada, con un Coria que intentaba llegar con peligro a la meta de Isma Gil a base de jugadas a balón parado, aunque la defensa xerecista se supo defender con mucho orden. Al Deportivo le costó entrar en el partido, sin demasiada profundidad porque ni Del Río ni Paco Torres se desdoblaban por las bandas y Joselito y Perotti tampoco estuvieron del todo finos. Diego las peleaba todas y Charaf apenas recibía balones en un terreno de juego en malas condiciones.

Geovanni, al larguero

La primera ocasión fue para el Coria en una desaplicación defensiva de los visitantes. Julio hizo la pared con Álex Durán y éste, aunque algo escorado, se plantó ante Isma Gil, disparando por fortuna al lateral de la red. La respuesta del XCD fue contundente y estuvo a punto de convertirse en el primer gol del encuentro. Geovanni, desde unos 30 metros, lanzó una falta que había sufrido Álex del Río, pero el zambombazo del portuense lo desviaba Toni, estrellándose el rechace en el larguero. Perotti recogía la pelota y en posición inmejorable disparaba al cuerpo del meta coriano.

El equipo de Checa fue haciéndose poco a poco con el control del partido, sufría sólo en acciones a balón parado -el Coria lanzó cuatro saques de esquina en la primera mitad- pero seguía sin encontrar un camino expedito hacia la meta local. Casi a la media hora, Toni tuvo que intervenir de nuevo adelantándose a Diego en un centro de Reina y a cinco minutos del descanso, Charaf disparaba desde la frontal tras recibir de Joselito, pero su lanzamiento centrado lo detuvo sin excesivos problemas el portero del Coria.

Salió el Xerez CD sin cambios en la segunda mitad y con una marcha más. Perotti puso un gran balón al punto de penalti que Diego remató de cabeza mal. El delantero azulino no hizo el giro de cabeza y la pelota se marchó desviado. La siguiente la tuvo Perotti a los doce minutos de la reanudación tras un centro de Adri Rodríguez que se paseó por el área. El atacante azulino enganchó con la derecha en el punto de penalti, pero el remate de nuevo centrado lo atajó Toni entre un mar de piernas.

El Coria llegaba poco pero cada vez que lo hacía era con peligro y en una de esas Rodri tuvo que lanzarse al suelo para cortar el disparo de Diego Romero, que había dejado sentado con un recorte a Paco Torres y ya encaraba a Isma Gil.

No esperó más Checa para realizar los dos primeros cambios, dando entrada a Armengol e Iván Navarro por Diego Domínguez y Joselito. Nada más entrar, el guineano tuvo la primera, pero no aprovechaba un centro al área, quitándole el remate a Perotti, que llegaba solo por detrás. Reclamó Charaf un penalti que no pareció y luego Isma tuvo que sacar con la manopla un centro cerrado.

Mazazo

Dio otro paso más adelante el Deportivo y Perotti, en su última acción en un partido gris del atacante, se entretuvo cuando ya pisaba área y tenía a dos compañeros con ventaja sobre los defensas corianos. De Rueda le dio profundidad por banda derecha y un centro suyo lo tuvo que atrapar Toni.

A siete del final llegaba el mazazo del Coria, con un disparo de Diego Romero que se alojó en la escuadra de Isma Gil. Un golazo ante el que no pudo hacer nada el portero del Deportivo. Tocó a rebato el Deportivo en los últimos minutos, con siete de descuento, y la tuvo Armengol en un remate acrobático que se fue por encima del larguero. Reina, con un remate de cabeza, también rozó el empate, pero Toni, bien colocado, atrapó sin problemas en la última ocasión de los de Checa para salvar un punto.