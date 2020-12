Isra y Valerio no seguirán en el Xerez CD

El Xerez CD ha comunicado a Israel Durán, capitán del equipo, y a Álex Valerio que no van a seguir en el club azulino para hacer hueco a los nuevos fichajes. De momento, el club ya ha anunciado el regreso de Ramón Verdú al Xerez CD y también va a llegar Juanito, hasta ahora futbolista del Coria. Al tratarse de dos futbolistas mayores de 23 años, el XCD tiene que dar dos bajas de las mismas características y una de ellas es la del capitán azulino, que esta temporada cumplía la séptima campaña en la entidad azulina. Con la salida de Isra, ya no queda ningún jugador del Xerez CD de la campaña 14/15, la primera en Primera Andaluza, ya que Antonio Quirós, que está jugando en el filial, ya no pertenece a la primera plantilla.

En efecto, el Xerez CD ya ha comunicado a Israel Durán que no cuenta en los planes de Joaquín Poveda para lo que queda de temporada. El capitán azulino apenas ha disputado 30 minutos con el equipo xerecista esta campaña. Fue en la tercera jornada contra el Antoniano, partido que acabó con empate a dos. Su última convocatoria fue en la jornada quinta, en la que el Xerez CD venció al Xerez DFC en el derbi de Chapín.

Además, el Xerez CD también va a dar la baja al extremo navarro Álex Valerio. El pamplonés llegó esta misma temporada al club azulino procedente del Villarrobledo de la Segunda División B. El centrocampista ha jugado un total de 64 minutos en las nueve primeras jornadas. Fue titular en la segunda jornada contra el Conil (2-2), siendo sustituido en el descanso. Posteriormente, estuvo tres jornadas lesionado, entrando en la convocatoria contra el Rota, aunque no reapareció hasta la octava jornada ante el Arcos, donde jugó los últimos 19 minutos.