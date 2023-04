"Los culpables de lo que ha sucedido están en el campo"

Iván Navarro llegó la pasada temporada al Xerez CD procedente del filial del Córdoba y cuajó una excelente campaña y fue el segundo máximo goleador del equipo con ocho dianas. Se ganó la renovación y este curso las cosas no le han salido tan bien, ha disputado menos minutos y ha firmado tres dianas. El extremo sevillano hace balance de la temporada, subraya que había plantilla para más, que los culpables de no haber logrado el objetivo son los jugadores y cumple contrato, pero le gustaría renovar.

–La temporada ha llegado a su fin y el equipo ha mostrado su mejor versión en los últimos encuentros...

–Durante la semana hablamos bastante de como queríamos cerrar la temporada en casa y la afición que estaba en la grada merecía una alegría así, aunque hemos reaccionado un poco tarde. Ante el Espeleño entramos al partido muy mentalizados, había que dejarse la cara por el escudo independientemente de que nos salieran mejor o peor las cosas y así fue.

–¿Había plantilla para más?

–Así es y a los que más rabia le da es a nosotros. Muchas veces no te explicas los motivos por los que pasan estas cosas con la plantilla que había. No me gusta buscar excusas y creo que se han hecho muchas cosas mal, pero también es cierto que nos ha faltado una pizquita de suerte. Te pones a pensar en los tres o cuatro balones que hemos sacado bajo de los palos y piensas, otras veces han acabado dentro, o nos pitan fuera de juego, que no es, en la jugada de Cascajo que acaba en el 2-0. Son pequeños detalles que han marcado la diferente durante toda la temporada, aunque, insisto, no me gusta buscar excusas. Espero que de cara al futuro todo mejore, pero está claro que esa pizquita de suerte no nos ha acompañado hasta estas últimas jornadas.

"En este equipo he ofrecido mi mejor versión como futbolista y me he sentido querido por la gente desde el primer día"

–La afición, pese a su enfado por no lograr el objetivo, acompañó al equipo hasta el final...

–No podemos mirar hacia arriba y buscar culpables ahí, los culpables de lo que ha sucedido este año están en el campo. Si soy demasiado crítico, que me perdonen, pero los culpables estamos en el campo, no le podemos reprochar nada ni a la afición ni esta temporada ni la pasada, en la que hubo momentos complicados y nos ayudaron. A Las Cabezas nos acompañaron 500 personas y a Tomares 300 o 400 en una situación delicada del club. No le podemos poner ni un pero, la afición quiere ganar y es normal que exija a sus jugadores. Ya lo ha dicho Juan Pedro en muchas ocasiones, con la historia que tiene este club tienes que ofrecer un buen nivel. Me callo la boca, aplaudo y, personalmente, si le he fallado alguna vez le pido disculpas.

–Acaba contrato, ¿le gustaría continuar un tercer curso en el Xerez CD?

–No depende de mí, cuando la directiva me llame, le haré llegar lo que pienso y quiero. Sé que esta temporada no ha sido mi mejor año, la directiva sabe que yo lo sé y, a partir de ahí, intentaremos llegar a un acuerdo si quieren, que no lo sé. Jerez me encanta, como he estado aquí no he estado en ningún sitio. En este equipo he ofrecido mi mejor versión como futbolista, me he sentido querido por la gente desde el primer día, la ciudad me gusta y estoy cerca de mi casa. Cualquier jugador quiere estar en un club como este, ahí está la historia que tiene. La guinda es el deseo, las ganitas, de resarcirme de este año tan frustrante. Se lo transmitiré al club, aunque sé que lo saben. Me siento en deuda y todo se hablará.