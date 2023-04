El Xerez CD ya está de vacaciones

El Xerez CD echó el telón a la temporada 22/23 el domingo en Chapín con un triunfo ante el Atlético Espeleño (3-1) que le ha permitido finalmente terminar séptimo y ganarse una plaza en la Copa RFAF y este lunes los jugadores han llevado a cabo el último entrenamiento del curso en La Granja y se han despedido del cuerpo técnico y de los dirigentes.

A partir de ahora, la dirección deportiva, con Miguel Ángel Rondán al frente, se reunirá con cada uno de ellos para comunicarles sus intenciones y finiquitar el ejercicio con el pago de las cantidades pendientes. En estos momentos, sólo les resta por recibir la última nómina y algunas primas individuales por objetivos.

Al mismos tiempo, ya trabajan en la contratación del nuevo técnico, una figura vital en el proyecto y mucho más si se tiene en cuenta que este pasado curso el plantel tuvo hasta tres inquilinos en el banquillo, Paco Peña, Juan Carlos Gómez y Juan Pedro, que continuará en la entidad como segundo salvo sorpresa inesperada, y no lograron el objetivo inicia, que no era otro que el de pelear por el ascenso a Segunda RFEF. En este caso, la última decisión recaerá en Rondán y en la comisión deportiva.

Juan Luis Gil, presidente azulino, ha acudido a despedirse de los jugadores y destaca que "me siente decepcionado y a la vez ilusionado. La temporada ha sido un fracaso porque no se ha logrado el objetivo, que era entrar en play-off para pelear por el ascenso, esperaba mucho de los jugadores y así se lo he dicho".

Bajo su punto de vista, "formamos un gran grupo humano y nuestro trato con ellos han sido excelente y he hecho buenos amigos en esta plantilla se queden o no, eso ya es una decisión de la dirección deportiva".