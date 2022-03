Jero Osorio considera la cita ante el Xerez CD "más fuerte que la del Recreativo"

El Xerez CD visita el domingo el Navarro Flores para medirse al Rota del jerezano Jero Osorio y el técnico verderón se deshace en elogios hacia el plantel de Emilio Fajardo. Le respeta al máximo, le considera un gran equipo y asegura que este partido será "más fuerte que el que disputamos ante el Recreativo hace unas jornadas. El Deportivo es el equipo más potente mentalmente del grupo".

A la hora de profundizar en cómo se espera este compromiso, no duda al subrayar que "como he comentado, el Xerez CD es el equipo más fuerte al que nos vamos a enfrentar en la segunda vuelta. No es el mejor ni por presupuesto, ni por plantilla, ni por el nivel técnico-táctico de sus jugadores, pero sí que es el más fuerte mentalmente. Lleva cuatro jornadas sin perder, con diez puntos sobre doce, y eso lo dice todo. Insisto, nos vamos a encontrar al equipo más fuerte que hay ahora mismo en la categoría a nivel mental".

Lo que sí tiene claro el técnico jerezano es que "los dos equipos necesitamos los puntos y será un gran partido de fútbol. Ellos necesitan ganar porque no tienen atado el 'play-off' y nosotros porque para amarrar la permanencia también nos faltan todavía varios triunfos".

"Tienen un potencial importante desde la portería hasta la delantera"

Bajo su punto de vista, "tienen un potencial importante desde la portería hasta la delantera, cuentan con jugadores importantes y, bajo mi punto de vista, cuentan con al menos tres que son de los mejores de la categoría, como Migue García, aunque está lesionado. Tienen a Álex, Juanca, Adri, Borja... Es que son todos buenos. Estamos hablando de futbolistas de superior categoría. Entra uno y sale otro y no se nota. El partido va a ser muy duro, pero hay que jugarlo, al Ciudad de Lucena también fuimos capaces de plantarle cara".

En su plantilla militan muchos ex xerecistas y eso "provoca que los dos equipos nos conozcamos bien. Los futbolistas se conocen, algunos son amigos y todo influye. Es una ventaja, pero para los dos equipos, ya que ambos sabemos los puntos débiles y los fuertes del rival. Ellos pasaron por algunos apurillos económicos y supieron ser fuertes y a nosotros, de momento, tampoco, nos están afectando porque llevábamos una dinámica importante de puntos hasta el domingo. Hoy en día, todos nos conocemos porque ahí están las redes sociales y todos los vídeos. No hay secretos".

El Rota ha puesto a disposición del Xerez CD 300 entradas para sus aficionados y existirá un buen ambiente. Osorio espera que "la afición disfrute y se vea un gran partido. Aunque dicen que puede llover, el gran ambiente está asegurado, el Xerez CD desplaza a mucha gente y nuestros aficionados también están muy animados con el equipo. Nuestro campo es complicado para todos los equipos y cuando te enfrentas a equipos históricos como el Recre o el Xerez CD se motiva la afición y se motivan los jugadores, esta semana no necesito charla motivacional, todo el mundo está disponible, quiere jugar y quiere ganar. La competición está muy igualada y cualquiera le gana a cualquiera. El Cabecense, por ejemplo, es el colista y siempre planta cara, es un equipo al que hay que ganar, no regala nada".

"El tema económico lo estamos intentando solucionar, hay chavales que viven de esto y llevan varios meses sin cobrar"

Lamenta los problemas económicos por los que atraviesa la entidad que han llevado al plantel a dejar de entrenar durante los primeros días de esta semana, pero le pone al mal tiempo buena cara y cree que todo se va solucionar a corto medio plazo. "Cuando llegué al club en enero, ese inconveniente ya estaba ahí, pero se va a solventar. De la forma en la que el club tiene planteado el tema económico, lo tiene todo encauzado. Las partidas están presupuestadas y aseguradas, pero en estos momentos no hay liquidez, la habrá pronto".

Además, resalta: "Es un problemilla que estamos intentando solucionar, desde el cuerpo técnico estamos apretando al máximo para que se solvente. Ya son varios meses los que los chavales llevan en esa situación y algunos viven de esto. Esta semana han adoptado la decisión de sólo entrenar los últimos días de la semana. Llevamos trabajando con ellos desde mitad de enero, ya les conozco y ellos me conocen. Este tema lo vamos a solucionar".