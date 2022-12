Jesule: "El Xerez CD tiene uno de los mejores equipos, peleará por la parte alta"

Jesule, entrenador del Conil y exjugador del Xerez CD entre las temporadas 99/00 y la 02/03, ha recordado agradecido y orgulloso su paso por el Deportivo en la rueda de prensa tras el encuentro que su equipo perdió por la mínima (1-0) en Chapín, ha elogiado el nivel de los azulinos y asegura que "tienen una de las dos mejores plantillas de la categoría, pelearán con los de arriba".

El malagueño subrayó que "quiero dar las gracias a todos por la bienvenida, llevaba muchos años sin venir aquí y ha sido muy especial, es muy grato volver a encontrarme con amigos y es con lo que me quedo. Todos los que hemos sido jugadores de este club sentimos el xerecismo".

Además, explicó que "se me han puesto los vellos de punta con el reencuentro, cuando saltas al campo y ves este estadio se te viene todo a la cabeza. Diría que pasé en este club los mejores años de mi carrera futbolística. Soy de Málaga y viví con el Málaga un ascenso a Primera y asecendí también a Primera con el Levante, pero las temporadas que vivimos nosotros aquí fueron muy especiales. Aquí nació mi primera hija, subimos a Segunda A y jugamos en Sanlúcar con Schuster. Fueron años muy difíciles a nivel económico y a nivel extradeportivo, pero todo eso nos hizo fuertes y a mí me ayudó. Ver este campo y no poder jugar te da una rabia horrorosa y se lo he comentado a los jugadores, yo pagaría dinero por volver a jugar. Ha sido la pasión de toda mi vida y moriré con ella. La pena es esa, que ya no puedo, así que intento transmitir lo máximo en el banquillo y mi experiencia para intentar hacerlos mejores futbolistas. La experiencia de volver a Chapín ha sido muy buena y recordar como el público anima a su equipo... Eso no lo tiene que perder nunca".

"No me puedo sentir más orgulloso de mis jugadores, han plantado cara al Xerez después del esfuerzo ante Puente Genil y Córdoba"

Sobre el partido, también se mostró satisfecho pese a la derrota. "Ha sido muy trabajado y no me puedo sentir más orgulloso de mis jugadores. Han hecho un encuentro muy bueno, hay que tener en cuenta que nos estamos enfrentado al Xerez, no a otro equipo. Para mí, es uno de los dos mejores de la categoría y plantarle cara ya es un orgullo después de estos dos partidos tan duros que hemos tenido ante el Puente Genil y el Córdoba B. No era fácil venir aquí y pelear como hemos peleado, tengo que dar la enhorabuena a mis futbolistas por el trabajo que han hecho y al Xerez por su triunfo, han sido mucho más efectivos".

El preparador del cuadro amarillo también ve al Deportivo "con opciones de estar arriba. El Xerez tiene que pelear con los mejores y por la calidad de sus jugadores puede hacerlo, aunque durante la temporada hay momentos y situaciones que te pueden lastrar en un sentido u otro. El Xerez tuvo un mal comienzo y veía las caras de tensión de los futbolistas antes de empezar el partido, veía que estaban tensionados y es lógico, pero lo tienen que asumir siendo jugadores del Xerez. Lo he visto bien, aunque también tuvieron sus fases de descontrol y nosotros tuvimos algunas ocasiones esporádicas. Insisto, para mí el Xerez es un equipo que debería estar en la zona alta de la tabla por la calidad que tiene, por los jugadores y por su institución. Creo que peleará por la parte alta".

Al final del partido, los jugadores de uno y otro equipo se enzarzaron en una tangana que "no vale para nada, se lo he dicho a mis jugadores, hemos perdido y hemos perdido, ¿qué problema hay? Cuando lo das todo en el campo, lo luchas, te mueres por lo que estás haciendo, has perdido y ya está. Es lógico que sientas rabia, pero no solucionas nada. Lo único que nos queda es pensar en el Pozoblanco y corregir los fallos. Esas peleas no sirven para nada y son un mal ejemplo para los más jóvenes que están en el campo. Estoy totalmente en desacuerdo con eso. Cuando se gana hay que saber ganar y cuando se pierde, también. Nos hemos equivocado un poco y pido perdón a quién se haya podido ofender".