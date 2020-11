"El derbi va a ser duro pero podemos ganar si sabemos utilizar nuestras armas"

El centrocampista jerezano Lolo Garrido se convirtió el pasado verano en el jugador más deseado tanto por el Xerez DFC como por el Xerez CD y finalmente se decantó por el Deportivo. Espera el derbi con ganas pero se muestra sincero y advierte: "Es muy complicado pero ojalá el próximo año los dos equipos estuviésemos en Segunda B. Cuando uno ha vivido tanto tiempo fuera, echas de menos a tu familia, tus amigos, tu ciudad, todo... Sería una pasada a todos los niveles, algo importantísimo para nuestra ciudad".

Jugó en el Xerez CD B, pasó por el Xerez DFC en sus inicios y se marchó al San Fernando. "Era muy joven, me brindaron la oportunidad y todo me fue bien, di el salto a Tercera. En verano, hablé con ellos para volver pero las negociaciones no llegaron a cuajar y ya está. Las cosas no son como parecen y no todo lo que se ha dicho es verdad".

Derbi complicado

Ahora, afronta el derbi ilusionado y lamenta que "en un campo tan grande y bonito como Chapín no pueda entrar gente. El partido va a ser duro, ya hay gente que le está poniendo su salsa, como yo digo, y es normal. Es un partido más, al menos para mí, pero tienen un equipazo y al mejor entrenador de la categoría".

De todos modos, apuesta por el Deportivo: "El partido nos va a dar muchas complicaciones, pero si sabemos utilizar nuestras armas y dirigirlas bien tenemos opciones de ganar. Es un equipo tácticamente muy bien trabajado, conocemos a su entrenador desde hace muchos años y sabemos lo ordenados que son sus equipos y lo bien que presionan".

Temporada ilusionante

Sobre la marcha del Deportivo en Liga se muestra "satisfecho" y considera que "tenemos margen para mejorar. Antes de empezar la temporada intuía que había buen equipo pero una vez que comenzó la competición ya nos empezamos a dar cuenta de que era así, estamos muy contentos con el inicio de Liga. Me ha sorprendido el equipo para muy bien".

Añade que "ganamos en Las Cabezas, que es un campo complicado, y hemos competido ante todos los rivales. Es una opinión personal, pero creo que deberíamos llevar más puntos. El día de Conil, por ejemplo, merecimos los tres puntos pero esto es Tercera y cuesta la misma vida sacar los partidos adelante, te tienes que poner en todos el mono de trabajo. A Los Barrios nos costó ganarle pero ahí lo importante eran los tres puntos".

Un grupo de 10

Está encantado en el Xerez CD y lo que más le ha sorprendido es "el grupo, es de los mejores que me he encontrado en el fútbol, es parecido al que teníamos en el San Fernando. De hecho, el otro día lo estuve comentando con Felipe, el preparador físico, que también estaba allí con nosotros. Somos compañeros dentro y fuera y entrenan todos de forma impresionante. Cuando acabamos de entrenar nos da miedo hasta decir vamos a tomar un refresco o un café porque todo el mundo se apunta y las cosas están como están".