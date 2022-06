Joselillo: "Rechacé ofertas de superior categoría, quiero ascender con el Xerez CD"

Joselillo, extremo del Xerez CD, se ha convertido en el primer azulino que renueva y el malagueño no ha ocultado su alegría en la rueda de prensa que ha ofrecido este sábado en la Cervecería de Diego. El azulino, que ha estado arropado por los dirigentes del Deportivo y por sus representantes, se ha mostrado ambicioso y apuesta por el ascenso.

Juan Luis Gil, presidente azulino, ha agradecido a Joselillo su continuidad en la entidad. "Ha hecho un gran esfuerzo por quedarse un año más con nosotros con la posibilidad de ampliar su vinculación con el club una temporada más. Y cuando me refiero a que ha hecho un gran esfuerzo, quiero recalcar que lo digo porque ha rechazado ofertas, alguna de superior categoría y mucho mejores que la del Xerez. La verdad, es que nos ha llenado mucho su manera de ser, el querer estar con nosotros y las ganas que ha puesto. Ojalá este sea su año y consigamos el ansiado ascenso".

El malagueño, por su parte, ha subrayado que "me siento muy feliz aquí y me apetecía seguir una temporada más formando parte de esta familia. Como ha comentado el presidente, es cierto que he rechazado varias ofertas de superior categoría, he dicho no a mejores propuestas que la del Xerez. Sin embargo, pienso que lo mejor es estar donde uno se siente cómodo, feliz y contento. Aquí en el Xerez CD me he sentido muy a gusto, por eso he decidido renovar. Ahora hay que ir a por el ascenso".