Juanca cuelga las botas y se despide orgulloso por haber jugado en el Xerez CD

Las malas noticias se le acumulan al Xerez CD en los últimos días en forma de despedidas. El centrocampista jerezano Juanca, uno de los capitanes de la plantilla y un jugador con el que la entidad contaba y al que le deja las puertas abiertas para el futuro, cuelga las botas por motivos laborales y no volverá a defender la elástica azulina.

Juanca ha anunciado su decisión en un emotivo texto en sus redes sociales y ha condeesado: "Me toca parar y no sé qué tiempo tardaré en volver o quizás no vuelva a hacerlo, pero por temas laborales decido no empezar esta temporada haciendo lo que más me apasiona desde que la primera vez que pude golpear mi primera pelota" y admite que "no ha sido fácil tomar esta decisión y seguro que con el paso de los meses será aún peor, ya que así me lo cuentan los que en su día decidieron hacerlo".

"No puedo hablar de despedida final porque aún así no lo siento, pero aprovecho y voy a mencionar especialmente lo que he sentido estos dos años. Quiero dar las gracias a cada integrante del club y a la directiva por dejar enfundarme esta camiseta. Me llevo muchos amigos dentro y así me lo han demostrado en los momentos difíciles. Jugar en el Xerez CD es algo diferente", puntualiza.

El centrocampista jerezano recuerda que "en lo personal fueron dos temporadas completamente distintas. Esta última me tocó estar mucho tiempo en la sombra y sufrir. En la primera pude disfrutar, jugar y soñar desde dentro del terreno de juego, pero sobre todo sentir el calor de lo más preciado que tiene este club, su afición".

Y para los seguidores han sido sus palabras más emotivas. "Con esta afición todo es diferente. Ustedes hacéis que un jugador de Tercera División se sienta como si fuese uno de Champions y es que de tanto amor por este escudo sois capaces de vernos como jugadores de élite. Sois el pilar más fuerte que tendrá este club siempre porque así lo habéis demostrado hasta el día de hoy. Gracias a cada uno de vosotros por el cariño que he tenido desde el primer día. Volvermos a vernos desde dentro co como uno más de ustedes animando a vuestro lado. Hasta pronto Xerez CD".

El Deportivo, por su parte, ha agradecido al jugador su entrega y profesionalidad durante las dos últimas temporadas y le deja las puertas abiertas por si en futuro no lejano su trabajo le permite volver a jugar al fútbol.