Joselito no llega a un acuerdo con el Xerez CD y se marcha

Aumenta la nómina de jugadores que no continúan en el Xerez CD. En esta oportunidad, el Deportivo ha anunciado que no estará a las órdenes de Emilio Fajardo el lateral izquierdo Joselito, un futbolista comprometido, que entraba en todas las quinielas para renovar y que el pasado curso disputó casi todos los encuentros y casi todos los minutos.

El defensa jerezano ha negociado bastante con la entidad, pero su trabajo le impedía entrenar por la mañana y la compensación que el club le ofrecía para poder compaginar su actividad laboral con el fútbol no le compensaba.

El Deportivo ha despedido al jugador a través de sus redes sociales con palabras de agradecimiento: "El jerezano ha defendido la camiseta azulina en un total de 22 ocasiones a base de compromiso, esfuerzo y pundonor. Desde la entidad deseamos al jugador toda la suerte del mundo en el futuro".

Por su parte, Joselito se ha despedido del club y de los aficionados, que apostaban por su continuidad por su excelente rendimiento durante toda la temporada, con una carta en sus redes sociales: "Llegó el momento de despedirme, aunque no es lo que me hubiera gustado. Mis intenciones sólo eran las de quedarme, pero no pudo ser. Llegué a este club con muchísima ilusión y ganas de lograr nuestro objetivo. No pudo ser y me voy con un sabor amargo por no haberlo conseguido, aún sabiendo que lo dimos todo de nosotros.

Quiero dar las gracias a todos mis compañeros, que me han enseñado muchísimo -sin cada uno de ellos nada hubiese sido lo mismo-, al cuerpo técnico y a la directiva. Para todos ellos sólo tengo palabras de agradecimiento por todo lo que he aprendido y por la confianza depositada en mí.

Por último, dar las gracias a esta gran afición, que ha estado siempre en las buenas y en las malas. Estoy seguro que después de tanto sufrir, algo bueno va a venir porque es lo que merece. Siempre seré un xerecista más. Gracias por este gran año".

El club sigue muy pendiente de los pasos de Salvi Carrasco, guardameta con contrato que está dispuesto a firmar por el San Roque de Lepe, de Segunda RFEF.