Joselito: "El Xerez CD va a estar arriba seguro"

José Gómez Duque 'Joselito' seguirá en el Xerez CD la próxima temporada. El lateral zurdo fue la segunda renovación del Deportivo tras la de Ramón García y días después se anunciaba también la continuidad de Migue García, amén de los fichajes de Ranchero, Álvaro Durán, Diego Domínguez y Antonio Jesús. El club tiene igualmente un acuerdo con Adri Rodríguez.

El lateral izquierdo va a jugar su tercera temporada en el Deportivo. La primera fue en la 20/21 cuando el equipo azulino se quedó en dos ocasiones a las puertas del ascenso a Segunda RFEF, primero contra el Puente Genil en aquella aciaga mañana en el Polinario y la segunda en el Pedro Garrido ante el Ceuta. Tras un año en el Villarrubia, del Grupo 18 de 3ª RFEF, regresó la pasada campaña e inicia su tercer año como xerecista, mostrándose agradecido "por la confianza que han puesto en mí después de un año que ha sido muy difícil, aunque me sentí muy a gusto". Apunta que "el proyecto va a ser importante, se están haciendo las cosas bien, se están firmando jugadores contrastados de la categoría, que saben lo que es la Tercera, y este año vamos a estar arriba seguro".

Diego Domínguez "Fuimos compañeros en el Gerena. Goles va a hacer seguro, lo lleva en la sangre, es joven, con hambre, tiene lucha y entrega además de gol, nos va a aportar mucho"

Joselito conoce "a todos" los nuevos fichajes del Deportivo y coincidió con Diego Domínguez en el Gerena en la campaña 19/20. "Fuimos compañeros unos meses, yo llegué en enero y él ya estaba allí. Goles va a hacer seguro, lo lleva en la sangre. Es un futbolista joven, con hambre, que tiene lucha y entrega además de gol, nos va a aportar mucho", comenta el lateral zurdo.

El Deportivo se quedó la pasada temporada a 6 puntos del play-off de ascenso tras un mal año. Había plantilla para bastante más y a la hora de hacer análisis, Joselito explica que "entre una cosa y otra fue un año muy complicado, nos faltó suerte, pero también influyeron otros factores, fue un año que en lo económico todo fue perfecto, no hubo problemas, pero no todo es estar al día, hay más circunstancias, tres entrenadores, tres formas de trabajar distintas y más cosas".

En deuda "Estamos en deuda con la afición, que siempre está, pero también con la directiva, con el club... con todos"

Tampoco acabó del todo satisfecho con su rendimiento y sin ambages explica que "no fue mi mejor temporada, lo asumo y es una de las cosas que me gustaría cambiar, uno de los motivos por los que me quedo, quiero cambiar esa situación. No sé por qué no rendí a mi mejor nivel, no sé si fue por la situación del equipo, pero no es excusa, es verdad que no fue mi mejor año aunque jugué mucho. Todos los años me pongo como reto personal y como motivación mejorar y este año tengo ese plus, intentar hacerlo mejor".

Pide a la afición que crea en el proyecto porque el club está fichando jugadores ilusionantes para pelear de nuevo por lo máximo y sólo tiene buenas palabras para la hinchada: "De chapó, siempre está, en los buenos y en los malos momentos, las últimas semanas con el equipo ya sin apenas opciones se desplazó en masa a Lebrija contra el Antoniano o a Conil. Estamos en deuda con ellos, pero también con la directiva, con el club, con todos".

Temporada 23/24 "Va a estar muy interesante y competida, habrá siete u ocho aspirantes y será un año atractivo, es lo bonito de esta categoría"

La 3ª RFEF pasa de 16 a 18 equipos, habrá más competitividad y será una temporada más larga, pero el lateral lo agradece porque "acabamos en abril, muy pronto y estos meses hasta volver a los entrenamientos se van a hacer largos. La Federación ha hecho bien en ampliar la categoría a 18 equipos, el año pasado se nos hizo muy corto. Vamos a recargar bien las pilas, por vacaciones no va a ser, pero hay que tener cuidado con las lesiones después de tanto tiempo sin competir, habrá que comenzar poco a poco. Yo me cuido, hago trabajo por mi cuenta y tengo entrenador personal, quiero llegar bien cuando comencemos en julio".

Utrera, Xerez DFC, Córdoba B, Ciudad de Lucena, Gerena, Puente Genil, por supuesto el Xerez CD, algún tapado que habrá... La competencia será feroz para ser campeón y obtener el ascenso directo o entrar en el play-off. Así lo ve el defensa jerezano: "Va a ser un Grupo X muy atractivo y será difícil. A priori, habrá 7 u 8 equipos muy fuertes peleando y habrá muchos más enfrentamientos directos, pero eso es lo bonito de esta categoría, la gran competitividad que hay. Va a ser un año muy interesante".