El centrocampista Migue García da el sí al Xerez CD

Migue García se ha convertido en la tercera renovación del Xerez CD de cara al curso 23/24 tras la de Ramón García y Joselito y está llamado a ser uno de los mejores fichajes si las lesiones que le han perseguido desde que llegó a la entidad le respetan. Hasta el momento, el Deportivo también ha fichado ya a Ranchero, Álvaro Durán, Diego Domíngez y Adri Rodríguez.

El centrocampista astigitino se convirtió en nuevo jugador azulino en junio de 2021 y despertó una gran ilusión entre una afición siempre ha estado con él. Aterrizaba en Jerez después de ser uno de los futbolistas más destacados de la temporada anterior en el Salerm Puente Genil en Tercera. En el equipo azulino no ha tenido suerte y ha pasado por un auténtico calvario desde el primer momento por culpa de las lesiones.

En agosto de 2021 sufrió su primera lesión muscular en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa RFAF ante el Salerm Puente Genil en el Pedro Garrido y no pudo comenzar la temporada. De hecho, no fue titular hasta la novena jornada ante el Ceuta en el Pedro Garrido y antes tuvo minutos ante el Tomares y en Utrera y en la Copa RFEF ante el Córdoba. Cuando todo parecía ir bien y se iba encontrando cada vez mejor, en febrero de 2022 en el Pedro Garrido ante el Utrera sufría una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha por la que tuvo que ser intervenido después de lesionarse otra vez en la recta final de temporada cuando todo apuntaba a que pudiese disputar el play-off de ascenso en tierras malagueñas. El tratamiento conservador que llevó para eludir el quirófano no fue suficiente.

El xerecista se operó en junio del pasado año y se perdió casi toda la campaña pasada. Reapareció a principios de febrero ante el Gerena, pero una pequeña rotura en el cuádriceps de la pierna derecha volvía a frenarlo tres jornadas más tardes. Regresó ante el Cartaya en Chapín, tuvo minutos también contra el Antoniano y el Bollullos y en el Pérez Ureba frente al Conil era titular y se lesionaba nuevamente. Fueron sus últimos minutos como azulino.

Llegó con dos años de contrato y ahora ha aceptado seguir una campaña más para tratar de mostrar todo el fútbol que lleva dentro y devolver a la afición "el cariño que me ha mostrado siempre", asegura cada vez que se refiere a la hinchada azulina.

El club, a través de sus redes sociales, ha anunciado la continuidad de Migue García: "Tras superar una dura lesión que le ha mantenido la mayor parte de la temporada alejado de los terrenos de juego, el mediocentro tendrá la oportunidad de volver a demostrar su incuestionable calidad y capitanía vistiendo la camiseta del Xerez. La entidad desea a Migue García la mejor de las suertes defendiendo una temporada más el escudo del Xerez".