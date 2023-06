Adri Rodríguez, de regreso al Xerez CD

El Xerez CD continúa confeccionando la plantilla de la próxima temporada 23/24. Los azulinos han efectuado tres fichajes, Ranchero, Álvaro Durán y Diego Domínguez, y acometido las renovaciones de Ramón García y Joselito. La cuarta incorporación será la de Adri Rodríguez, mediocentro isleño que ya militó en el club azulino en la campaña 21/22.

En efecto, a falta de que lo haga público la entidad xerecista, Adri Rodríguez se convierte en nuevo futbolista del XCD. Considerado por muchos como uno de los mejores mediocentros de la categoría, Adri Rodríguez militó en el Xerez DFC cuatro temporadas, con el que ascendió a Tercera División y posteriormente a Segunda RFEF siendo un fijo para todos sus entrenadores.

Tras subir con el XDFC a Segunda RFEF no renovó y aceptó la propuesta del Xerez CD. El centrocampista fue importantísimo en el esquema de Emilio Fajardo, pero en diciembre y ante los problemas de pago de la entidad pidió salir tras llegar a un acuerdo con el Gerena. El Deportivo, al que ya había llegado el grupo Gestar Sport, no le permitió salir en el mercado invernal y acabó la temporada en Jerez, marchándose posteriormente al Sanluqueño, donde no llegó a debutar. Finalmente, obtuvo la carta de libertad del conjunto verdiblanco, recalando, ahora sí, en el Gerena, donde acabó la campaña con 18 partidos disputados.

De esta forma, Adri Rodríguez se convierte en el cuarto refuerzo del Xerez CD para la próxima campaña, un jugador que a sus 28 años le va a dar equilibrio y consistencia al mediocampo xerecista y que puede formar una gran dupla con Migue García, que está a punto de renovar con el Deportivo. En su primera etapa en el XDC, Rodríguez jugó 29 partidos superando los 2.200 minutos.