Joselito y su momento mas dulce en el Xerez CD

Titular ante el Xerez DFC, partido en el que fue el mejor del Xerez CD, y repitiendo frente a La Palma, Joselito vive su mejor momento en el equipo de José Carlos Romero 'Checa'. El míster nazareno ha reconvertido al lateral en extremo izquierdo por delante de Álex del Río, una 'prueba' que salió redonda en el Carlos Marchena de Las Cabezas a principios de temporada y de la que el míster tiró en alguna otra ocasión, siempre en campos de reducidas dimensiones. Ahora ha dado un paso más y en Chapín, Joselito anotó el tanto del Deportivo en el derbi y contra los onubenses fue de nuevo de los mejores.

El jerezano se muestra agradecido al técnico por los minutos que le está dando y reconoce que tiene una "relación especial" con Checa, con el que coincidió en el Gerena en la última etapa como futbolista del entrenador azulino. Joselito lo considera "clave" en los éxitos del equipo, porque se ha sabido ganar al vestuario, formando "un grupo que este año es espectacular y mucha culpa la tiene el míster".

El Xerez CD afronta el domingo un partido complicado en Coria ante un rival que suma siete partidos sin perder y tres victorias consecutivas. Joselito explica que "para mí, es el partido más difícil de lo que queda de temporada, ellos se están jugando la vida" y advierte de que "no va a ser nada fácil ganar allí". El partido no es menos vital para los xerecistas, ya que un triunfo significaría como mínimo mantener la distancia de seis y siete puntos respecto a Ciudad de Lucena y Pozoblanco. Joselito es consciente de la ilusión de la afición porque el ascenso a Segunda RFEF está muy cerca, pero apela a la camla: "Quedan 15 puntos, son muchos todavía; una derrota nuestra y una victoria del Lucena nos deja con tres puntos de ventaja. Hay que ir a Coria a ganar, pero con el máximo respeto al rival".

Eso sí, el Xerez CD jugará en el Guadalquivir como 'local', ya que más de mil xerecistas 'peregrinarán' hasta la localidad sevillana este domingo: "Esa es nuestra fuerza y nuestra ventaja, que jugamos como en casa. Es increíble lo de nuestra afición, llevamos toda la temporada así, una locura total".

El lateral confía en lograr el objetivo, que para él como jerezano tendrá un sabor doblemente especial. "lo tenemos en nuestras manos, pero hay que ir con cuidado, todavía quedan muchos puntos". Habla por experiencia propia, recordando lo que sucedió hace tres temporadas cuando el equipo se quedó por dos veces a las puertas del ascenso, aunque confiesa que "a mí me gusta la presión, siempre viene bien saber que tienes que salir con el culo apretado porque somos el Xerez y hay que salir a ganar siempre".

Por último, señala que esta temporada está "disfrutando muchísimo, una barbaridad" con el equipo, "hay un gran vestuario, sólo me habría gustado jugar un poco más, pero empecé lesionado y luego los compañeros estaban muy bien", y añade que "el míster ha hablado mucho conmigo, me aconseja y me ha dado muchos minutos".