Juan Benítez se reencontrará con el Xerez CD 138 días después de darle la baja

Juan Benítez se reencuentra con su pasado. El delantero jerezano, ahora en las filas de la Lebrijana, se medirá el domingo en La Granja al Xerez CD, su equipo hasta que el pasado 20 de noviembre la entidad azulina le dio la baja junto a José Vega para firmar a nuevos futbolistas.

El atacante se marchó con esa espinita. Han pasado casi cinco meses y aún no entiende los motivos que provocaron su salida. "Me dolió la forma, me echaron por la puerta de atrás sin merecerlo y no lo entiendo. No tuve problemas con Nene Montero, en la decisión influyeron más personas del club. El entrenador contaba conmigo, de hecho jugué bastante con él".

Benítez, un futbolista muy querido por la afición tanto por su juego como por sus goles, especialmente el del ascenso a Tercera en Lora, confiesa que "el fútbol no tiene memoria, vive sólo del presente. Nadie se acuerda de todo lo que hemos hecho por el club algunos de los jugadores que más tiempo llevábamos ahí. En los momentos complicados, nos pidieron ayuda, perdonamos mucho y luego llegan los problemas".

De todos modos, resalta que "le tengo mucho cariño al club, a mis compañeros y a la afición. Como he comentado antes, mi salida fue responsabilidad sólo de algunos. El partido, aunque me lo tomo como uno más, será especial. Tengo ganas de jugarlo por la afición, que siempre me respetó y me trató bastante, y por reencontrarme con algunos compañeros".

El encuentro lo espera "complicado, tienen buen equipo y hay futbolistas de calidad. Están ya salvados si sólo hay tres descensos y lo afrontarán mucho más tranquilos, sin esa presión que genera estar metido abajo, aunque querrán ganar porque todos queremos alcanzar los puntos suficientes para evitar las cinco últimas plazas. El equipo que más acierto tenga de cara a puerta se lo va a llevar, el partido se puede decidir por detalles".

La Lebrijana cortó el pasado domingo ante el Atlético Espeleño (3-2) una racha de siete encuentros sin ganar. El jerezano apunta que "el fútbol es así de raro, antes de entrar en esta dinámica habíamos estado seis jornadas sin perder, habíamos ganado cinco partidos y empatado uno. Tenemos cuarenta y cinco puntos y tenemos que llegar al menos a los cincuenta para estar totalmente tranquilos por lo que pueda pasar. No estamos mal, pero la dinámica era peligrosa".