Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, lamentó la derrota por 2-1 ante el Sevilla C. Considera injusto el resultado, asegura que su equipo debe madurar en algunos aspectos y criticó la actuación del árbitro: "No estuvo a la altura, el penalti a Brian fue claro, todo el mundo lo vio".

-¿Considera injusto el resultado por lo realizado en el campo por el Xerez CD y el Sevilla C?

-El marcador final es injusto a todos los efectos, merecimos al menos el empate. Hicimos una primera parte bastante completa y nos castigaron con un penalti una expulsión al filo del descanso. El equipo estuvo bien plantado en el campo, hizo buen juego y se sintió cómodo ante un rival muy difícil. En la segunda mitad, el equipo también se plantó bien hasta que se equilibraron las fuerzas. No tiramos la toalla, creo que fuimos en todo momento superiores al Sevilla pero se pusieron por delante.

-¿Qué pasó tras el 2-1 para no lograr al menos el empata ya diez para diez?

-Después de su gol no nos descompusimos, seguimos trabajando y lo seguimos intentando y llegando. Creo que merecimos el empate como mínimo. En la última jugada del partido hubo un claro penalti a Brian y también hubo otras acciones claras de gol. Insisto, el resultado ha sido injusto por muchos motivos. No me gusta hablar de los árbitros pero no ha estado a la altura. Lo justo hubiese sido un empate.

-Álex Revuelta volvió a ser expulsado en una acción en la que el árbitro señala penalti, ¿cómo vio la jugada?

-Me pilla lejos y estaba tapado. Si lo ha pitado, por algo será. Ya tenía una amarilla y en ese sentido tenemos que madurar. Tenía una tarjeta amarilla y no debería de haber metido la pierna. En la segunda parte no estuvimos mal y en el descanso habíamos hablado de la jugada que da origen al gol de ellos, hay que estar atentos.

-La propuesta del Xerez CD fue ofensiva ante un rival con calidad...

-Esa es nuestra filosofía y nuestra idea. Se ha visto a un buen Xerez, tocando balón, con personalidad y generando fútbol. Creo que la gente se habrá ido contenta del campo pese al resultado. Aún así, nos faltan cosas, tenemos que madurar. Las sensaciones son buenas pero nos faltan los matices que luego te han ganar puntos. Eso hay que seguir trabajándolo.

-¿Cómo va a encarar el equipo el duro tramo de calendario que le toca?

-Todos los partidos son complicados. El mes de octubre va a ser muy complicado, con rivales de nivel y tenemos que estar a altura, por eso digo que el equipo tiene que madurar y mejorar en matices para sacar puntos porque a nivel futbolístico estamos bien. El grupo es fuerte y estamos en el camino. Esos detalles en esta oportunidad, junto a la decisión del árbitro en la última jugada con el penalti a Brian, que fue bastante claro, nos han dejado sin puntuar. Nos vamos con una derrota injusta.