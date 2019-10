Juan Carlos Gómez no puso un pero a la victoria del Xerez DFC en La Granja aunque sí lamentó que Santizo Álvarez señalara penalti "cuando los dos jugadores se estaban agarrando", hablando de "maltrato" por parte de los colegiados hacia su equipo. El técnico de los azulinos señaló que enfrente estaba "un grandísimo equipo" con más "talento y presupuesto".

-¿Qué análisis hace de la derrota contra el Xerez DFC?

-El análisis es que en ningún momento hemos estado capacitados para competir contra un grandísimo equipo, con muchísimo talento individual y como equipo. Creo que se han visto las diferencias entre uno y otro. Nosotros contra eso no podemos hacer nada. Las diferencias son las que hay: de talento, económico... No es nuestra liga, no es nuestra guerra y nosotros tenemos que pensar en otra cosa; no podemos pensar en competir a este tipo de equipos. Hemos hecho lo que hemos podido y si ha eso le añades que todo va en contra de nosotros, con grandes errores arbitrales, con un maltrato que no merecemos. Si todo esto se junta al final no se puede hacer nada. Creo que han sido justos vencedores. En la segunda parte, creo que el equipo arranca algo mejor, más enchufado, dando un pasito adelante, pero al final no tenemos capacidad para competir ante este tipo de equipos. Creo que ese es el resumen.

"Este equipo ha bajado el nivel de talento con respecto al año pasado y ellos lo han subido. Hay un desequilibrio grande"

-Hay un penalti a Brian a los cinco minutos de la segunda parte que parece claro y que no se pita. ¿Quizás hubiera cambiado algo el partido?

-Sí, porque te metes dentro del partido, pero las diferencias siguen estando ahí. Ellos han llegado, a balón parado nos han hecho daño también. Con el equipo más volcado han encontrado más los espacios, tienen gente muy rápida y físicamente muy potente. Poner excusas a este tipo de derrotas sería engañar a todo el mundo. La pena es que no se le ha podido brindar un triunfo a la afición, que ha estado de diez, apoyando al equipo, pero la diferencia es muy grande.

-Existía la duda de si la diferencia en la tabla se podría igualar en un derbi de este tipo.

-Parece que no. Hay una cosa muy importante con respecto a los derbis que se han jugado en años anteriores y es que este equipo ha bajado el nivel de talento con respecto al año pasado y ellos lo han subido. Ahí hay un desequilibrio muy grande y se ha visto sobre el terreno.

-De todos los derbis que se han jugado, éste ha sido el más fácil para el Xerez DFC.

-Con muchas más diferencias y es por eso, por la desigualdad que ha habido este año. Un equipo ha bajado mucho y el otro ha ido subiendo. Está hecho para ascender, con un gran presupuesto, con grandes jugadores a nivel individual y además como equipo han estado muy bien. No hay nada que objetar.

-¿A pasar página rápido porque quedan dos partidos más esta semana? ¿Cree que puede afectar a lo moral esta derrota?

-Aquí lo importante es que el miércoles un partido más de nuestra liga y nada más. En tres días tenemos otro partido y podemos olvidar este lo antes posible.

-Lo que ha pasado al final ¿qué le ha parecido?

-No lo he visto.

-Una moneda ha impactado en la cabeza del portero suplente del Xerez DFC. Se afea el partido al final.

-Sí, pero nosotros tenemos que estar al margen de todo esto. No tengo comentario sobre eso. Creo que no sólo en este tipo de derbi, sino en todos los partidos de fútbol debe primar la deportividad, pero son situaciones que no se pueden controlar.

-Porque el partido ha sido deportivo.

-Sí. Ha habido intensidad pero no ha habido problemas.

-¿Le preocupa que el equipo se meta abajo y que las decisiones arbitrales tiendan a favorecer al mejor clasificado?

-No es cuestión de eso. Hasta la fecha se están equivocando con nosotros y todas en contra. Te merman y te quitan la posibilidad de meterte en un partido cuando vas perdiendo 0-2. Son situaciones para meterte en un partido y no te las conceden y qué fácil que es pitarle un penalti a nosotros. En esa jugada se están agarrando los dos y muchos árbitros pitan falta para el equipo que defiende y aquí se ha pasado a lo contrario. Se ha pitado un penalti a los once minutos que te echas las manos a la cabeza diciendo cómo puede ser.