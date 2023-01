"Hoy no se podía perder, pero las ocasiones más claras han sido nuestras"

-¿Qué le parece el punto conseguido contra el Córdoba B?

-Lo valoro de forma positiva aunque creo que hemos merecido más ante un equipo que es el líder y que va arrollando, es un filial que tiene una capacidad física, técnica y táctica espectacular al que cuesta mucho ganar. El equipo ha estado a un gran nivel hoy, el Córdoba B nos ha generado muy poquito. Nos ha sometido en momentos de partido, como nosotros a ellos, ha habido alternancia. La primera parte la hemos hecho muy completa, nos hemos adelantado en el marcador y nos hemos ido al descanso con 1-0.

-...

-La tónica en la segunda parte era seguir con el mismo plan, ellos tenían que dar un paso al frente y ha habido momentos que nos han sometido, el equipo tenía que estar en bloque bajo y bien armadito y creo que el equipo ha hecho un despliegue físico tremendo y las ocasiones más claras las hemos generado nosotros, porque ellos claras ninguna y el penalti me parece muy dudoso; Rubén tenía molestias en la cara del pelotazo que se ha llevado y se ha visto penalti... pues bueno. En la última jugada del partido ha sido prácticamente la misma y no la ha pitado, son decisiones que al final tampoco voy a entrar este tema. Valoro mucho el punto y el esfuerzo que ha hecho el equipo. Estamos en un proceso de cambio a nivel físico, la parcela se ha cambiado, y eso requiere un proceso y estamos en el camino. A mí el equipo me ha gustado hoy y la pena es que no hemos materializado las dos claras que hemos tenido, la de Joseliyo y la de Iván; sobre todo la de Iván era importante porque nos poníamos 2-0 y el prácticamente matabas el partido, y la de Joseliyo al final da en el palo y también podía haber entrado. Pero las sensaciones y el esfuerzo que ha hecho el equipo, chapó.

-¿Ha entendido al final a la gente enfadada porque veía que Satoca tardaba en sacar de puerta? ¿Había consigna al portero de que el empate era bueno y que había que enfriar el partido? ¿Daba miedo a perder?

-Miedo a perder no, este equipo no tiene que tener miedo a perder nunca. La consigna que se ha dicho al portero es que en vez de jugar en corto jugase en largo porque ellos habían dado un paso al frente, habían acumulado mucha gente en presión alta y queríamos evitar ese riesgo. Ha sido la única consigna que se le ha dado a Sato, jugar en largo, juntar al equipo en campo contrario y a partir de ahí intentar ganar la segunda jugada y que todo pase en campo contrario y no asumir riesgos en campo propio.

-Ha habido jugadores que han acabado con problemas físicos y otros que han tenido que dejar el campo. ¿El equipo está bien físicamente o lo que se ha visto es que el Córdoba B ha tenido la pelota y ha habido que correr mucho?

-Aparte, también porque jugar contra el líder el esfuerzo es más exigente que en otro partido. El motivo de que al equipo se le haya visto un poco cansado al final es porque los entrenamientos durante la semana están siendo mucho más exigentes y esto es un proceso, hay que ir poco a poco y llegará un momento que alcanzaremos el pico y el equipo acabará físicamente muy bien los partidos.

-Entonces, ¿da el punto por bueno?

-Lo doy por bueno porque hemos sumado, por sensaciones hemos merecido más y me hubiese gustado ganar como a toda la gente, pero enfrente había un gran equipo al que hemos generado fútbol y ocasiones y hemos tenido opciones de ganar. No se ha ganado y el punto es positivo porque lo que no se podía hacer hoy era perder, eso ante todo.

-Se le ha visto charlar con el presidente y el vicepresidente unos minutos.

-Siempre lo hacemos después de los partidos, no hay ningún problema.

-¿Entiende los pitos de la afición?

-La gente es soberana y si ellos creen que el equipo ha perdido tiempo en esos minutos finales, pues bueno... siempre digo lo mismo, cuando no se puede ganar por lo menos no perder y mucho menos con el equipo que había enfrente. Respeto mucho la opinión de la gente. Nosotros tenemos que seguir trabajando en la línea que venimos haciendo y el resultado va a llegar consecuencia del proceso y va a llegar más pronto que tarde.

-El lunes se incorpora Brian. Más para elegir ahí arriba.

-Nos van a dar más opciones, también teníamos hoy bajas y el equipo aún así lucha contra eso. Cuantos más seamos en el equipo y podamos tener más alternativas, mucho mejor. Esperamos como agua de mayo a Martín y a De Rueda. Espero tenerlos disponibles a los dos para la semana que viene.