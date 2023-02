Juan Carlos: "La decisión ha sido precipitada, el Xerez CD jugará el play-off"

Juan Carlos Gómez se ha despedido este lunes por la mañana de la plantilla del Xerez CD en La Granja tras ser destituido este domingo después del empate a dos en Ayamonte. El técnico se marcha agradecido por la oportunidad, considera la decisión "un poco precipitada" y sigue confiando en las opciones del equipo: "Va a conseguir el objetivo y jugará el play-off".

Juan Pedro ha dirigido después el primer entrenamiento de la semana y antes, los dirigentes han mantenido una breve charla con los jugadores sobre el verde, en la que le han pedido un esfuerzo para pelear por una fase de ascenso que tiene a cuatro puntos y aún puede conseguir.

Al ya expreparador azulino le sorprendió a medias el cese porque "poco después del partido me comunicaron que nos íbamos a ver por la tarde en la sede y ya intuí por dónde iba el tema" y se marcha "con la conciencia muy tranquila, ya que se ha hecho un gran trabajo a nivel interno y el equipo está creciendo. Estábamos en una línea ascendente aunque muchos piensen que no, estamos a cinco puntos del objetivo, que es el play-off, y creo que es una cosa precipitada. Insisto, estábamos trabajando muy bien. Son decisiones que hay que respetar y que respeto, aquí el club es el que manda. Sigo creyendo en este equipo, estoy convencido que va a lograr el objetivo y ojalá lo consiga".

"Se ha hecho un gran trabajo a nivel interno que muchos no han visto, estamos a cinco puntos del play-off"

En la reunión con los dirigentes, "hablamos y cada uno expuso sus argumentos, cuando tienes una idea tan clara no hay tema de debate" y le duele su salida por su empatía con el Xerez CD: "Volví porque el club era especial y sigo creyendo en el objetivo con Juan o conmigo. Estoy agradecido al club y a la gente que siempre me ha apoyado. Lo vuelvo a decir, me voy con la conciencia tranquila, se ha hecho un gran trabajo a nivel interno que muchos no han visto y a nivel deportivo hay criterios y opiniones para todos los gustos. Me voy dolido porque no puedo acabar la temporada y creo que se va a conseguir. Me voy con esa espinita, pero esto es fútbol y uno se tiene que marchar agradecido siempre".

La plantilla le ha despedido con un fuerte aplauso en el vestuario y le ha pedido "poco, no me gustan las despedidas, he sido muy escueto. Simplemente, les he comentado que sigan trabajando como lo vienen haciendo porque el objetivo lo van a conseguir y les he deseado toda la suerte del mundo a nivel grupal e individual a cada uno y que si necesitan algo, tienen mi teléfono para cualquier cosa".

Sin hacer ruido, resalta que "no es momento de reproches, ya he dicho que me despido agradecido al club por la confianza que depositó en mí, creí en este proyecto cuando me llamaron y es una pena que no se haya podido finalizar. Espero que logren los objetivos y le deseo toda la suerte del mundo".

Por último, a la afición sí le pide que "siga creyendo en el equipo, que no deje de arroparlo nunca y que se centre en el Xerez CD y nada más. Creo que este equipo le va a brindar este año mínimo un play-off y, a partir de ahí, espero que sea el ascenso".