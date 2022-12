“Hubo un penalti a Fidel y ayudaron al agresor, nos machacaron literalmente”

Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez CD, se mostró decepcionado con la derrota en Bollullos, destacó la gran primera parte de su equipo, lamentó la mala última hora y criticó la actuación del árbitro por no señalar un penalti sobre Fidel y por mostrarse permisivo con un rival que "literalmente nos machacó, tengo a tres o cuatro jugadores con la cara partida".

El entrenador azulino subrayó que "hicimos una primera parte perfecta, poniéndonos en dos ocasiones por delante en el marcador, algo que es muy complicado en un campo como este, apenas les dimos concesiones y fuimos superiores". Los problemas llegaron en el segundo acto: "En la segunda mitad empezamos bien, pero, poco a poco, el equipo se fue hundiendo, no mantuvimos el plan de partido del primer tiempo, de esperarlos en treinta y cinco metros estando muy juntitos. Luego, inconscientemente, metimos el culo atrás, permitimos que llegaran más balones al área y ellos los tocaron casi todos. Sabemos que contra un equipo como el Bollullos, que es experto en este tipo de acciones, cuanto menos se le conceda, mejor. En la segunda parte, salvo en los primeros quince minutos, no estuvimos bien. No puedo estar contento con esa media hora en la que ellos le han dado la vuelta al marcador".

Paso atrás y penalti

El Deportivo dio un paso atrás en el segundo periodo y no le encuentra explicación. "Habrá que preguntarle a los futbolistas. A veces, como he comentado antes, inconscientemente, vas dando pasitos atrás porque el rival te va empujando poco a poco hasta que te somete y te bombardea con balones al área y, al final, te gana el partido. Este tipo de encuentros nos tienen que servir de experiencia. En la primera parte no concedimos nada y en la segunda nos machacaron literalmente, tengo a tres o cuatro jugadores con la cara partida y esto no puede pasar. Además, en la segunda parte con el 1-2 hubo un penalti muy claro a Fidel que el árbitro no pitó y si lo hace no pasa absolutamente nada".

La jugada la protestó todo el banquillo porque "lo vimos claro y ellos estaban con las manos en la cabeza porque temían que lo pitaran, pero tanto el árbitro como el asistente hicieron caso omiso. Este tipo de cosas pasan factura. Si encima que vienes aquí y te parten la cara literalmente, les conceden todo esto... Los árbitros al final le consienten al agresor y pasa lo que ha pasado y no se puede consentir. Un equipo que viene aquí, que quiere hacer las cosas bien y se encuentra con esto... Han ayudado al agresor".

El equipo ha sumado sólo un punto de nueve en los últimos tres partidos y "ya he animado al equipo en el vestuario, esto se ha olvidado. Esto nos tiene que servir de experiencia, hay que tener más maldad, no nos podemos achicar en campos como este como lo hemos hecho en la última media hora, que es donde ha llegado la remontada. Cabeza arriba y ya tenemos que centrarnos en el partido de casa del domingo y salir a reventar".