Merecida derrota de un Deportivo sin intensidad (3-2)

El Xerez CD no termina de despegar. El Deportivo, en un mal partido fuera de casa, en el que fue de más a menos, ha encajado una nueva y merecida derrota, en esta oportunidad en el Eloy Ávila por 3-2 frente a un Bollullos que expuso más, que quiso ganar y que se mostró siempre mucho más intenso que el combinado azulino.

El conjunto xerecista se mostró efectivo en el primer tiempo y se puso por delante en el marcador en dos ocasiones, pero su falta de intensidad y de recursos ofensivos en el segundo tiempo le condenó a dejarse los tres puntos en el campo condal a falta de un minuto para el final. Juan Luna abrió la lata, firmó las tablas Álex Rubio y Soto hizo el 1-2 antes de descanso. En la segunda parte, absoluto dominio local y remontada con 3-2 en la recta final.

Variantes

Con tres partidos exigentes en una misma semana y las bajas por sanción de César, expulsado ante el Antoniano, y de Joseliyo, que vio la quinta, Juan Carlos realizó hasta cinco cambios en el once inicial ante el Bollullos, un equipo que está realizando un buen arranque de temporada en su regreso a Tercera 16 temporadas más tarde, respecto al que empató a uno en Chapín el pasado domingo contra el cuadro de Diego Galiano.

Nico Garnés ocupó la portería, con Fidel en esta oportunidad en el lateral derecho y Joselito en el izquierdo, mientras que Rubén Sánchez y Daviti fueron los centrales. En la medular aparecieron Juan Luna y José Parada junto a Iván Navarro, Álvaro Rey y Jesús Parada. La gran sorpresa fue la presencia de Soto arriba en lugar de Cascajo.

Gol tempranero

El Xerez CD, en un campo de reducidas dimensiones, entró firme al partido y a los siete minutos se adelantó en el marcador con un gran gol de cabeza de Juan Luna, que remató a la perfección un saque de esquina botado por José Parada. Era lo mejor que le podía pasar a un equipo seguro atrás, pero al que le cuesta generar.

El tanto dio seguridad a los azulinos, que buscaban las contras y evitaban siempre complicarse, pero los condales no se achicaron, comenzaron a controlar la posesión y a acercarse con peligro al portal de Nico. Al cuarto de hora, avisó por primera vez con un remate de Álex Rubio que se marchó fuera por poco; en el 17', el meta xerecista tuvo que intervenir para detener un remate de cabeza de Antonio Vega; y en el 22' volvió a repeler un tiro de Parra.

Empate y reacción

Al Deportivo le costaba y Álvaro Rey e Iván Navarro lo intentaron (24' y 26') sin demasiado acierto. La presión local era más fuerte y la igualada llegó en el minuto 35. Álex Rubio marcó desde la frontal tras recoger un rechace de la defensa.

Tras el 1-1, llegaron los mejores minutos del combinado onubense ante una escuadra ordenado, pero al que le duraba poco el balón y se mostraba impreciso en los metros finales.

Y cuando peor lo pasaba el Deportivo, otro golpe. Jesús Soto, en una jugada de delantero habilidoso, de cabeza, mandó dentro un balón raso de Fidel, ante el fallo del guardameta bollullero. 1-2. Minuto 41.

De ahí al final del primer acto, a los azulinos les tocó sufrir y en el 44', Álex Rubio casi consigue la igualada, pero el marcador no se movió.

Posible penalti

El segundo tiempo arrancó con un Xerez CD enchufado, igual que en el primer acto, y en el minuto 50' reclamó penalti sobre Fidel y en el 57', Cascajo, que había entrado minutos antes por Soto, estuvo a punto de aprovechar otra indecisión de Alejandro Maqueda que acabó en saque de esquina.

El Bollullos también agitó el árbol, apretó muchísimo el acelerador y comenzó a poner en serios apuros a un combinado xerecista que defendía con todo. Álex Rubio no acertó y Álvaro tampoco y en el 70', el árbitro anuló un gol a los blanquiazules por fuera de juego.

Sufrimiento máximo

Los locales cada vez empujaban más y, aunque no se mostraban acertados, sí que complicaban la existencia a un equipo azulino que no tenía el balón y que no era capaz de montar alguna contra que le permitiera al menos coger oxígeno. Y, a base de empuje, el Bollullos empató en una acción a balón parado. Sergio Rodríguez, de cabeza, mandó dentro un centro de Sergio Chamas. 2-2. Minuto 80. Era la justa recompensa para el equipo que más estaba exponiendo en el segundo tiempo.

Con diez minutos por delante, el crono no avanzaba, al Xerez CD cada vez le costaba más aguantar y, a falta de cinco minutos, Juan Luna se dañó un hombro y tuvo que aguantar el tipo como pudo con todos los cambios realizados.

Se veía venir el fatal desenlace. El equipo de Mario Rodríguez, volcado con todo, anotó el tanto de la remontada en el minuto 89, al sacar Álvaro Rubio una falta muy rápido y sorprender a un Deportivo que mandó el balón dentro en su intento de despejar el balón. El 3-2 hacia justicia a lo visto sobre el campo, premiaba el empuje de los condales ante un rival desdibujado y desparecido en un segundo tiempo para olvidar.

El Deportivo da otro paso atrás, cada vez tiene más lejos la primera plaza y se le complica la lucha por una de las que permiten acceder al 'play-off'.