Juan Díaz: "El Xerez CD está en manos de gente de Jerez por fin"

Juan Luis Gil 'Titín', responsable del grupo de socios que se está encargando de gestionar el Xerez CD, aprovechó la presentación de Álex Colorado como nuevo futbolista del Deportivo para presentar, también en la Bodega Dios Baco, a Juan Díaz, empresario jerezano, como nuevo miembro del grupo directivo del Deportivo. Juan Díaz es accionista de Prefortia, empresa que la pasada temporada patrocinó al Xerez DFC, pero llega al Xerez CD a título personal.

Titín explicó que "después de todo este revuelo que ha habido en el fútbol jerezano, Juan Díaz va a estar aquí con nosotros, va a ser el encargado de la dirección deportiva junto con Juan Pedro. Hablamos, vimos que los dos teníamos el mismo objetivo, que era y es sacar al Xerez Club Deportivo adelante, y listo. Creo que con Juan Pedro va a formar un gran dueto y vamos a hacer un gran equipo este año para estar lo más alto posible".

Juan Díaz explicó su llegada al Xerez CD: "Voy a estar aquí ayudando, a mí no me gusta decir que estoy llevando ninguna dirección ni gestión de nada, aquí todos somos trabajadores por y para el bien del club y cada uno en su parcela y todos ayudándonos en todas vamos a intentar que el Xerez Club Deportivo vuelva a su sitio, al sitio del que nunca debió salir y ese va a ser el objetivo prioritario desde que me incorporé a este equipo. Darle las gracias a Titín y a José Luis Mateos, que desde el primer momento me acogieron con los brazos abiertos, me pusieron todo tipo de facilidades y me integraron en el organigrama y en la gestión del club".

El empresario jerezano añadió que "queremos que la gente se dé cuenta de que ahora sí, se puede volver a casa. El Xerez CD está en manos de gente de Jerez de la Frontera por fin, después de mucho tiempo, y abrimos los brazos a todo el mundo que venga a colaborar, que sienta este sentimiento como suyo y que quiera volver como hemos vuelto nosotros y como volverá más gente".