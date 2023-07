"Se ha hecho una plantilla para ser primeros y competir por todo"

Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, está ilusionado ante la temporada que a su juicio tiene que ser un punto de inflexión, un antes y después en el club. El objetivo es el ascenso y el dirigente jerezano cree que "tenemos plantilla para competir por todo", confía en que Checa puede conjuntar al equipo en poco tiempo, pone en valor que "por fin en 10 años no hemos tenido denuncias en la Comisión Mixta", habla de su relación con Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz, y reconoce que no le gustó nada la campaña publicitaria del club amarillo en el Aeropuerto y en la Estación.

-¿Se está haciendo un equipo para ser campeón?

-A priori somos favoritos para estar ahí arriba y viendo lo que están haciendo los otros equipos... Hemos hecho una plantilla para ser primeros, pero luego la pelota entrará o no entrará y será la que dicte dónde estemos.

-Una plantilla se configura rápido pero hacer un equipo es mucho más difícil. ¿Hay que tener paciencia al principio?

-Hay muchos jugadores nuevos, pero creo que nuestro nuevo entrenador tiene una virtud y es que hace piña dentro de los vestuarios. Creo que es el idóneo para hacer un equipo de esta gran plantilla. Checa va a conectar rápido, ha sido futbolista prácticamente hasta el año pasado y creo que junto a Juan Pedro y el resto del cuerpo técnico va a conseguir que el equipo transmita desde el minuto uno, el míster tiene las ideas muy claras, sabe dónde ha venido.

El técnico "Checa es el idóneo para hacer un equipo de esta plantilla, es un entrenador que hace piña en el vestuario y sabe a qué club ha venido"

-Desde que está al frente de la entidad, ¿es la mejor plantilla que ha tenido el Xerez CD?

-Creo que sí. Es cierto que el año que estuvo Juan Díaz también la tuvimos, pero creo que esta es mejor que aquella, está más compensada... Ha sido uno de los motivos por los que ha venido Miguel Ángel Rondán como director deportivo. Este año nos hemos dado cuenta de los errores que cometimos el año pasado y hemos decidido profesionalizar la parcela deportiva. En los demás aspectos, el club está funcionando muy bien y nos faltaba ese punto de profesionalidad en la parcela deportiva.

-¿Nota que los jugadores punteros de la categoría quieren ir al Xerez CD cuando años anteriores era más complicado?

-Sí. Nos hemos ganado una credibilidad a base de mucho esfuerzo. Cierto es que no hemos conseguido resultados deportivos, pero institucionalmente hemos crecido mucho y que ahora los jugadores quieran venir al Xerez Club Deportivo nos lo hemos ganado con el sudor de nuestra frente.

Ilusión "Creo que este año va a ser un antes y un después, tiene que ser nuestro año, el club ha crecido muchísimo"

-Kevin no ha podido renovar y Ranchero se ha marchado y ambos por incompatibilidad con sus trabajos. ¿Si el equipo pudiera, entrenaría por la tarde?

-No. Hemos puesto en una balanza los pros y los contras y creemos que restaría profesionalidad al club. Aunque estemos en Tercera, se debe entrenar por la mañana, es lo que nos comentan los entrenadores y los preparadores físicos, no se rinde igual.

-Ya sea por la mañana o por la tarde, el Xerez CD sigue teniendo que pagar por usar las instalaciones deportivas. ¿Alguna novedad al respecto?

-Hemos tenido una primera toma de contacto con Rafael Mateos (delegado de Deportes) y fue muy positiva. Esperemos que todo siga adelante tal y como él nos ha dicho.

-¿Eso que significa?

-Tenemos diferentes opciones, queremos llegar a un acuerdo y el Ayuntamiento está en buena predisposición. Antes de comenzar la pretemporada esperamos una respuesta positiva y que no nos cueste dinero entrenar ni jugar en nuestra ciudad.

Trabajo "Nos hemos ganado la credibilidad con mucho esfuerzo, ahora los jugadores punteros quieren venir al Xerez"

-El balón echa a rodar este jueves.

-Estamos deseando ya que empiecen los primeros partidos amistosos y la Copa RFAF, que no es el objetivo principal, pero este año sí tenemos plantilla para competir por todo.

-Hablando de la plantilla, Jesús Soto se ha marchado cedido al Jerez Industrial.

-Sí, ha renovado dos años más con nosotros, pero entendemos que es un futbolista con una enorme proyección que necesita minutos y con los refuerzos que han llegado arriba iba a ser complicado que los tuviera y en el Jerez Industrial sí los va a tener y de paso ayudamos a un equipo de la ciudad que también merece salir de la categoría en la que está. Qué mejor que a un club como el Industrial. Los xerecistas nunca olvidaremos el cable que nos echó organizando el partido amistoso que jugamos en 2019 para recaudar dinero cuando peor lo estábamos pasando.

-¿Cree que éste es por fin el año del Xerez CD?

-Tiene que ser sí o sí. La precampaña ha sido un disparate, hemos multiplicado por cuatro los socios que se hicieron el año pasado. Hay mucha gente que estos años atrás no ha estado con nosotros que me dice que este año se hace socio del Xerez porque les hemos devuelto la ilusión. Creo que este año va a ser un antes y un después en el Xerez Club Deportivo. Los xerecistas se han dado por fin cuenta de que el Xerez Club Deportivo no va a desaparecer nunca, que está más vivo que nunca. Vamos a luchar no sólo por seguir compitiendo sino por devolver al club donde se merece. Antes luchábamos por sobrevivir con muy poquitos aficionados, todo eran trabas y como siempre digo a los 300 primeros socios del Xerez Club Deportivo hay que ponerles un monumento porque han estado en los malos momentos. Esto ha sido una lucha titánica y ahora por fin vemos la luz al final del túnel, se me ponen hasta los vellos de punta viendo de dónde venimos y hasta dónde estamos llegando.

Convencido "El Xerez volverá al fútbol profesional, si no lo creyera no estaría aquí y ya hubiera arrojado la toalla"

-...

-Años atrás siempre había la incertidumbre de a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde podemos pagar, llegaba diciembre y era un éxito rotundo, pero después de 10 años no tenemos denuncias en Comisión Mixta y eso dice mucho y por otro lado nos ha dado muchísimo aire la renegociación del convenio de acreedores gracias al trabajo de Pepe Cepero y Alfonso Salido, han sido unos máquinas y nos han ayudado muchísimo.

-¿Hasta qué punto es importante ascender este año para que el club siga teniendo viabilidad?

-En todos los aspectos, un Xerez en Tercera RFEF es inviable, ni se merece esa categoría ni es la que nos corresponde. Institucionalmente, sabemos que dentro de cuatro años tenemos que hacer frente al primer pago del convenio del concurso acreedores y estando en Tercera RFEF no se pueden pagar 200.000 euros, eso es prácticamente el presupuesto. En categorías superiores las ayudas son mucho mayores y también aumentarían los ingresos y subiría la masa social, porque el Xerez Club Deportivo es la casa de todos y todos tienen las puertas abiertas.

-¿Ascender también puede abrir puertas a inversores que quieran llegar al club?

-El nuevo grupo que ha entrado con nosotros tiene músculo financiero y cuanto más arriba estemos el 'caramelito' será más apetecible. Pero tenemos una cosa clara, el club no lo vamos a dejar en manos de gente que únicamente venga a lucrarse económicamente. Hemos rechazado propuestas porque nos parecía que no había garantías económicas, deportivas o institucionales. No vamos a dejar el club en manos de cualquiera.

Adelante "¿Liquidar el Xerez y por ejemplo hacer un nuevo club? ¿Qué sentido tendría todo lo que hemos hecho? Si cada vez que van las cosas mal se hace un club nuevo pues apaga y vámonos"

-¿Sueña con un Xerez CD de nuevo en categoría profesional?

-Si no creyera no estaría aquí, ya hubiera arrojado la toalla, seríamos un equipo más de Tercera RFEF, pero creo firmemente que el Xerez va a volver a categoría profesional y no es un largo espacio de tiempo.

-¿Le consta que haya de nuevo movimientos para intentar una unión del xerecismo?

-Yo lo tengo muy claro: aquí se tomó un camino. No tengo problema en escuchar a todo el mundo, pero nosotros llevamos un trabajo y una lucha y no es fácil decir "hasta aquí hemos llegado y liquidamos la sociedad" y hacemos, por ejemplo, un Xerez nuevo, que es lo que piensa mucha gente. ¿Qué sentido tendría todo lo que hemos hecho? Dejaríamos de ver al Xerez Club Deportivo como un sentimiento. Esa es mi opinión personal, si cada vez que van las cosas mal o tienes una deuda por una mala gestión se hace un club nuevo pues apaga y vámonos. Sólo me falta tatuarme el código 3003. Pero también quiero decir que lo primero y ante todo debe haber respeto.

-¿El espejo donde mirarse es el Recre, club que hace dos temporadas estaba en Tercera y ya está en Primera RFEF?

-El Recre tiene una ciudad volcada con su equipo y la ayuda de su Ayuntamiento y patrocinadores. O el Cádiz. Cuando Vizcaíno llegó, el Cádiz estaba en Segunda B y en concurso de acreedores y mira dónde está ahora. El Xerez es más nuestro que nunca y la gente tiene que abrir los ojos, tenemos en el consejo a aficionados, yo mismo lo soy, que toma decisiones, hacemos asambleas para que la gente opine, es el momento de que vayamos todos a una. Mi opinión es que un club tiene que ser una sociedad anónima deportiva para llegar lo más alto posible; lo del fútbol popular está muy bonito, pero llega un momento que los presupuestos no son asumibles si no eres una SAD.

-Ahora que nombra al Cádiz, ¿le molesta que le asocien tanto con Vizcaíno y las buenas relaciones que hay con la entidad amarilla?

-Yo a Manolo Vizcaíno lo conozco antes de que fuese presidente del Cádiz, es sevillista y es amigo de amigos míos. Tenemos una muy buena relación. Que yo esté de acuerdo o no con algunas acciones que él lleve a cabo es otra historia, para mí el Xerez Club Deportivo está por encima de todo y de todos.

Cádiz "Manolo Vizcaíno es un amigo, pero sería un hipócrita si dijera que me gustó esa campaña de publicidad, estoy totalmente en contra, y tocó la fibra de los xerecistas"

-¿Qué le pareció la doble campaña publicitaria en el Aeropuerto y en la Estación de tren?

-Estoy totalmente en contra, no lo voy a negar, sería un hipócrita si digo que me parece bien. Lo del Aeropuerto... bueno, está a 7 kilómetros de Jerez, la Diputación les ayuda, pero lo de la Estación sabía que iba a durar menos que una pompa de jabón. Ha sido la primera vez en los últimos diez años que veo unión entre todos los xerecistas, ha vuelto a renacer ese anticadismo de años atrás, por desgracia por una cosa así y no por rivalidad deportiva. No creo que haya sido una buena campaña, ha tocado la fibra del xerecista.

-¿Cree, como dicen algunos, que se está infiltrando el cadismo en la ciudad? La anterior alcaldesa comentó que cada día se veían a más niños con camisetas del Cádiz en Jerez.

-Lo dijo además orgullosa y creo que ahí es donde está el error. Cuando yo era chaval no se veían niños con camisetas del Cádiz y ahora sí se ven y para que no pase eso tenemos que darnos cuenta de que tendríamos que ir todos a una.

-Es la consecuencia del momento que vive el fútbol en Jerez.

-Pescar en río o mar revuelto. Tenemos que conseguir que el Xerez sea de nuevo fuerte para que los niños quieran ser del Xerez Club Deportivo.