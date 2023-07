Miguel Ángel Rondán: "El Xerez CD está más vivo que nunca"

Miguel Ángel Rondán, director deportivo del Xerez CD, ha hecho rápido sus deberes y tiene la plantilla prácticamente cerrada a falta de concretar los dos porteros que pelearán el puesto en la meta azulina y un par de incorporaciones más, en principio un centrocampista y un banda izquierda. Rondán está gratamente sorprendido de que sus primeras opciones hayan aceptado tan pronto subirse al carro del Deportivo, lo que para Rondán significa que el club está demostrando tener un proyecto serio.

"A estas alturas sólo nos queda concretar un par de cosas y los porteros, vamos no bien sino mejor. Estoy sorprendido de que la gente que nosotros queríamos haya entrado pronto, significa que confía en el proyecto. Normalmente, suelen aguantar, pero en nuestro caso han creído fielmente en nuestro proyecto y lo que más me gusta es que gente importante en la categoría se ha comprometido por el Xerez en junio y no quería ir a ningún otro sitio", resalta el 'Capi'.

Miguel Ángel sostiene que "el Xerez ha dado pasos importantes en estos últimos años y aunque a lo mejor lo deportivo no ha ido tan bien, el club sí ha ganado en credibilidad. El Xerez es el Xerez y el simple hecho de no tener deudas con los jugadores, no tener denuncias en AFE, da una confianza extra, así es mucho más fácil para todos", apunta.

Único objetivo "Tenemos que intentar el ascenso esta temporada, no creo que sea una presión, que vayamos a ser campeón lo dirá el día a día"

De hecho, por primera vez en muchos años los aficionados van a tener un año tranquilo: "Y yo también", explica. Y es que en su anterior etapa en el club azulino, también ejerciendo de director deportivo, "siempre empezábamos en pretemporada con pocos jugadores porque lo que había en el mercado y queríamos no nos entraba y teníamos que esperar hasta última hora. Ahora ha sido relativamente fácil, los primeros jugadores que se han comprometido lo han hecho a mediados de junio y lo hacen porque creen en el proyecto", incide.

La plantilla que se está configurando es ilusionante y el objetivo, como dijo Checa en su presentación, no es otro que el de ascender a Segunda RFEF. Se podría decir incluso que el Deportivo parte como uno de los claros favoritos y Rondán cree que eso "no tiene por qué ser una presión. Es evidente que tenemos que intentar el ascenso este año. Que vayamos a ser o no campeones lo dirá el día a día, pero a priori tenemos que estar arriba y hay que intentar ascender este año sí, está claro que es el objetivo".

Juan Delgado "Arriba tenemos dinamita y no tengo ninguna duda con Juan, la lesión estuvo mal diagnosticada, tiene 29 años y mucho fútbol aún"

En las últimas temporadas, al equipo le ha faltado gol, una parcela del campo que este año parece muy cubierta con Juan Delgado, Diego Domínguez, Armengol e Iván Acosta. Rondán señala que "está claro que arriba tenemos mucha dinamita. Soy partidario de tener dos jugadores por puesto y más teniendo 22 fichas por cubrir. Hemos configurado una plantilla con jugadores que pueden jugar en varias posiciones y eso nos ha dado más libertad para firmar jugadores de ataque. Por ejemplo, Álex del Río y Giovanni Barba pueden jugar como centrales y de laterales izquierdo; Rodri en el centro de la defensa o en el centro del campo; Juan Mari como lateral y central; Adri y Reina en el centro del campo o en la zaga. Hemos decidido quitar un jugador en defensa porque tenemos varios que se adaptan para tener una ficha más arriba, yo prefiero tener un punta que me dé el 200 por cien 60 minutos a otro que se dosifique y eso es lo que queremos conseguir, que la gente de arriba esté siempre a una intensidad muy alta".

Un nombre que ilusiona y a la vez puede ser una incógnita tras casi un año parado por una lesión de rodilla es Juan Delgado. Miguel Ángel está muy tranquilo en este aspecto. "No me preocupa para nada, estuvo mucho tiempo parado en el Recreativo al inicio de Liga por un mal diagnóstico de la rodilla, no ha tenido nada grave y al final fue menisco, ni siquiera lo tenía roto al completo; y luego en la segunda vuelta fue a un equipo (Sanluqueño) que ya estaba rodado. No tengo ninguna duda con su estado físico y con 29 años tiene aún muchísimo fútbol en sus botas porque además tiene mucha calidad".

Claro "Nosotros entramos en concurso en Primera División y equipos con una deuda similar y en inferior categoría están hoy en la elite"

El director deportivo palpa en la ciudad la ilusión que está despertando entre sus aficionados el equipo. "Hay una gran parte de la afición que defendió este club que ha estado dormida por cómo transcurrieron las cosas y empiezo a captar que hay mucha gente ilusionada. Lógicamente, la gente más nueva que está en otro equipo no conoció al equipo en Segunda o Primera, Chapín lleno y las calles de Jerez llena de camisetas del equipo. Pero hay gente del Xerez de toda la vida que está recobrando la ilusión porque están viendo que el Xerez no estaba muerto y está más vivo que nunca".

Rondán se fija en otros clubes que también han pasado penurias y que poco a poco "van saliendo del túnel, como el Recreativo o el Córdoba, equipos que han estado mucho peor económicamente que el Xerez. Nosotros entramos en concurso de acreedores con 20 o 21 millones de deuda en Primera División, con un nivel de ingresos muy superior y hubo clubes con una deuda similar en categoría inferior que hoy en día están al máximo nivel", pero para seguir creciendo es casi prioritario "ascender de categoría".