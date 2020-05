Juan Pedro Ramos, segundo entrenador del Xerez CD, continuará como hombre de confianza de Juan Carlos Gómez y entre el Pirata y el primer entrenador asumirán las funciones de la dirección deportiva, departamento suprimido por motivos económicos porque hay que ahorrar ante una temporada que se presenta, de nuevo, harto complicada.

Tras "agradecer la confianza que el club ha puesto en nosotros", Juan Pedro prometió que "la vamos a devolver con trabajo, con ilusión, vamos a darlo todo por este club y por este escudo. Somos una piña que hemos tenido la suerte de trabajar una temporada juntos hasta que llegó la situación esta por la que tuvimos que parar, y hemos funcionado bastante bien, hemos generado mucha confianza y un grupo humano importante, que es la gran base del éxito en el fútbol".

-¿Ilusionado con este nuevo proyecto?

-Entendemos que lo más importante es eso, la unión y sobre todo con ilusiones, ganas y fuerzas renovadas. Me reitero que por trabajo no va a quedar y es la herramienta que tenemos, a falta de recursos económicos y de todas las piedras que ya sabéis que siempre tenemos en el camino, ilusión y trabajo, constancia y aún más trabajo, y esperemos que la suerte nos acompañe y sobre todo que la afición y la ciudad nos apoyen, nos respalden y nos den ese pequeño empujoncito que en momentos de delicadeza y de flaqueza que siempre aparecen y más en la situación actual. Me sabe un poco mal hablar de situación triste o de problemas con la realidad que estamos viviendo en la sociedad pero es algo que está ahí y tenemos que convivir con ello y qué mejor forma que el fútbol para tirar adelante y solucionar todos esos problemas que vienen de eso.

-Ya sin Vicente Vargas, ¿cómo queda la direccion deportiva?

-Desde el club nos han transmitido que la figura del director deportivo no puede existir, principalmente por temas económicos y hay que recortar. Han querido prescindir de esa figura y evidentemente el líder deportivo es Juan Carlos, el entrenador, va a ser el que va a tener la última palabra en todas las decisiones deportivas y todos los que estamos a su alrededor vamos a intentar asesorarlo, apoyarlo y aunque él tenga la última palabra, la responsabilidad va a ser de todos. Todos acertamos y todos nos equivocamos como grupo humano y como equipo que somos pero la figura de director deportivo este año no va a existir.

-La ventaja suya es que conoce el fútbol de cantera de la zona por su experiencia en el fútbol base...

-Juan Carlos y yo tenemos la suerte de que hablamos el mismo idioma, nos entendemos perfectamente, coincidimos en el 95, 96 % de las opiniones sobre los futbolistas. Evidentemente él tiene un conocimiento pleno de los futbolistas, de la categoría, pero sí es verdad que en la zona, por mi experiencia con el trabajo de cantera, hay jugadores jóvenes por los que vamos a tener que apostar, quizá yo lo tenga más fresquito porque evidentemente si a mí me hablan de jugadores jóvenes de la zona de Córdoba o Sevilla, seguramente él esté más puesto que yo; en Jerez en una temporada le ha dado tiempo a conocer ahí sí que yo puedo ayudar y aportar por mi experiencia trabajando con la cantera. Pero al fin y al cabo el fútbol es un idioma que entendemos todos y la intención es sacar lo mejor de lo que podamos tener, buscar gente si puede ser de Jerez, imitar proyectos que antiguamente en la historia de este club, tan larga y amplia, siempre han funcionado: gente de la casa, gente joven, buscar algo de fuera que nos dé un salto de calidad pero sobre todo queremos gente que sienta la camiseta, que lo haya vivido, que tenga al Xerez CD dentro del corazón, al igual que todos nosotros: los miembros del cuerpo técnico, en poco tiempo, se han empapado de xerecismo, y que eso nos lleve a conseguir éxitos deportivos.