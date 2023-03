Juan Pedro Ramos, técnico del Xerez CD, ha asegurado en su comparecencia de prensa previa al encuentro del domingo contra el Atlético Antoniano que es el cuadro de Diego Galiano el que tiene toda la presión por ganar, ya que podría perder el liderato en caso de empate o derrota si el Córdoba B saca adelante su encuentro en Bollullos. El preparador azulino cree que el fútbol tiene que "devolvernos lo que nos ha quitado en jornadas anteriores", asegura que el equipo ha entrenado "muy bien" durante la semana y que tras la salida de Del Moral cuenta "con todos, del primero al último".

En cuanto al rival y el partido del domingo y la presión que pueda sentir el Antoniano, que se está jugando el ascenso directo apunta que "lleva una trayectoria impecable, pero viene de varios resultados negativos y han perdido esa racha espectacular que llevaban. Es un equipo con unos números muy solventes durante todo el año, cosa que nosotros no hemos tenido, pero también vienen en una dinámica negativa y vamos a intentar crecer sobre eso. Tienen el factor campo y los números a su favor, pero también tenemos nuestras armas, es un equipo que conocemos perfectamente. El equipo que conceda más errores es el que no sumará los tres puntos, vamos a plantearlo de tal manera que tendremos muchísimas opciones. Si miras la clasificación puedes pensar que puntuar allí sería un milagro, pero confiamos y creemos en que sí se puede. El fútbol nos tiene que devolver todo lo que nos ha quitado en jornadas anteriores, habiendo merecido más y sin haber conseguido resultados".

"Es evidente -añade- que para ellos es una final porque dependen mucho de sus resultados en casa y nosotros tenemos cuatro partidos por delante. Aunque pueda parecer al revés por lo que reflejan los números, pero la presión y las prisas por ganar las van a tener ellos. Tenemos plena confianza en lo que se trabaja y lo que se hace para que los jugadores que participen den lo máximo, sea todo el partido o un cuarto de hora. Ahora mismo los que tienen más urgencias son ellos porque llevan muchas semanas en el liderato y si fallan se les puede escapar. Vamos a jugar con eso intentando que esa circunstancia venga a nuestro favor", finalizó.

No obstante, avisa de que fácil no va a ser ante un rival que lleva siete triunfos consecutivos en su estadio: "Los números están ahí, pero el fútbol luego es once contra once. Sabemos que no va a ser fácil, porque ningún partido lo es. Si alguien pensaba que sería fácil ganarle al Ceuta B o Cartaya en Chapín, o en nuestra visita al Rota, se equivoca porque la clasificación no dice nada. Será un encuentro muy complicado, pero sabemos qué tenemos que hacer para dañarles y que podamos competir con opciones de ganar hasta el final. Tenemos problemas en ambas áreas, concedemos atrás y no generamos en campo contrario, así es difícil con muy poco que nos hagan. No obstante, sabemos que el fútbol son dinámicas y que hemos mejorado drásticamente en los entrenamientos para poder solucionar ese problema".

Juan Pedro cree que el equipo se ha repuesto tras la dura derrota contra el Cartaya, afirma que la plantilla ha entrenado bien durante la semana aunque el domingo es cuando hay que dar el do de pecho. "El equipo entrena bien, como siempre recalcamos, no podemos poner pegas. Es verdad que cada palo que te llevas hace que cueste un poco más levantarse, pero al final somos el Xerez CD y estamos acostumbrados a estas situaciones, sabemos cómo reaccionar. Se ha trabajado muy bien y lo único que queremos es que se vea reflejado en resultados", apuntaba el míster azulino.

El técnico señaló tras la última derrota en Chapín que al equipo le estaba pesando la presión y recalca que "hemos intentado trabajar en ese aspecto para que los jugadores puedan dar su máximo rendimiento en el campo. Creo que el equipo está rindiendo por debajo del nivel que tiene, ni antes éramos tan buenos como creíamos ni ahora tan malos. Es complicado porque tenemos la preocupación de venir en una línea descendente de resultados, pero tratamos de quitar ese miedo a los jugadores de lo que pueda pasar. Queremos que al terminar el partido hayamos dado todo lo que tenemos dentro. En definitiva, que seamos nosotros mismos para competir sin el miedo al fallo o a perder".

Con el paso de los días, las sensaciones son distintas, aunque tras el encuentro ante los onubenses el 'Pirata' no las tenía todas consigo en cuanto a su continuidad al frente del primer equipo. "Estamos acostumbrados a llevarnos muchos palos, lo he vivido en todas las facetas del club. A pesar del sufrimiento, de pasarlo mal, de los tropezones… siempre nos levantamos, esa es la grandeza de equipo. Estamos trabajando todos dentro del club para levantarnos y resurgir, incluso la afición, quienes nos están haciendo llegar mensajes positivos. La gran virtud del Xerez es tener la capacidad de conseguir cosas complicadas cuando muy pocos creen que vamos a levantar cabeza. Nuestro rol de equipo dominador o que tiene que jugar play-off está descartado, ahora somos las víctimas y los que tenemos que hacernos grandes para ir a dar la sorpresa a Lebrija".

El miércoles se conocía la baja de Dani del Moral, que ha rescindido de mutuo acuerdo con el club sin que haya demostrado su potencial como jugador del XCD desde su llegada el pasado mes de diciembre. El técnico añade que "aquí contamos con todos, del primero al último. Somos un grupo y lo que queremos es que cada futbolista alcance su máximo potencial para tener más posibilidades".

En cuanto a los tocados, Fidel se ha unido a la lista: "Se le salió el hombro y le volvió a entrar en la jugada del segundo gol del Cartaya. Satoca tiene algunos problemas en la rodilla. Joseliyo no pudo entrenar ningún día la pasada semana por molestias en el isquio. Kevin se estaba quejando del cuádriceps. Tenemos muchos problemas en ese sentido, pero creo que pueden estar todos con posibilidades de rendir en el campo a excepción de Iván Navarro, que cumple ciclo. Tenemos una plantilla amplia y nos cuesta mucho decidir cada convocatoria".