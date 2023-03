"Es otro palo más, otra decepción, estamos hundidos"

-¿Cuáles son las sensaciones después de este empate?

-Nos hemos llevado un palo más, otra nueva decepción. Se nos puso el partido de cara, sobre todo por el buen primer tiempo y luego por circunstancias no hemos sabido mantener ese resultado o ampliarlo para tener margen y volvemos para Jerez cabizbajos, derrotados y aunque haya sido un empate es un palo más a nuestras espaldas.

-¿Por qué cambio tanto el equipo de la buena imagen de la primera mitad a la segunda'

-Principalmente porque ellos han subido un poquito más, han arriesgado más, han tenido más balón, hacía bastante calor y el contrario también juega. El contrario también juega y no creo que haya sido demérito de nosotros. Un equipo que tiene las ocasiones que ha tenido en el primer tiempo y no terminas de cerrar el partido te va minando la moral y nos faltó quizás personalidad para seguir con la misma constancia. Luego hemos intentado refrescar con cambios y después del empate un poquito a la desesperada como casi siempre, meterlos en su área, hemos generado ocasiones claras, no hemos marcado e igualmente nos podríamos haber ido con el 2-1 porque ellos también han tenido alguna ocasión.

-¿Con el empate del Rota percibe en algún momento que se podía perder?

-Sí, ha podido pasar, hemos podido ganar nosotros y ellos. Hemos sido superiores en el primer tiempo y hemos merecido más por claridad de ocasiones, pero no es la primera vez que un equipo te llega un par de veces o tres y te hace dos goles, mientras que nosotros para hacer un gol hemos necesitado cuatro en el primer tiempo. Hablar de justicia en el fútbol es una tontería. No nos queda otra que seguir, aprender de los errores, agachar la cabeza y levantarnos para afrontar una nueva semana de trabajo.

-Justo antes del penalti a favor del Rota se reclama otro posible sobre Cascajo. Incluso lo protesta en el banquillo y el árbitro le muestra una amarilla. ¿Cómo lo ha visto?

-Son cosas que pasan en la categoría. El árbitro ha tomado decisiones en el primer tiempo que no nos han favorecido, pero también es verdad que el equipo contrario se queja, aprieta, intenta con protestas condicionarlo un poco. No vamos a culpar al árbitro porque la culpa es nuestra, el primero yo, pero sí se ha dejado condicionar un poquito por esa presión y tanto en acciones, duelos y en las áreas se ha decantado a favor de ellos. Haciendo balance, hemos sido mejores, hemos merecido ganar, pero el fútbol tiene estas cosas. Independientemente de todos los factores externos, ellos han hecho su gol, han hecho su partido y le deseamos suerte porque tenemos muchos amigos y mucho cariño a este club.

-Dice que están hundidos. El equipo está a 8 puntos faltando 15. ¿En qué situación queda el equipo?

-Fútbol. El sábado tenemos que ir a ganar, intentar sumar los tres puntos, darle una alegría a nuestra gente y no pensar más allá. Sigo diciendo que nuestras aspiraciones eran mucho más que lo que estamos consiguiendo y esas decepciones van minando la moral de los jugadores. No cierras el partido, aparecen la incertidumbre y los miedos y eso le da de comer al contrario. Nos ha pasado muchas veces con equipos que prácticamente estaban hundidos, no cierras el partido, resucitan y pasa lo que nos ha pasado.

-El equipo está más cerca del descenso que del play-off. ¿Hay que empezar a mirar abajo?

-Yo no miro para abajo, miro para arriba y pienso en ganar el sábado. Las clasificaciones y los números están para demostrar que el fútbol te quita la razón muchas veces. Tenemos que pensar en mejorar y seguir corrigiendo errores que desde el principio se están cometiendo, competir con las máximas garantías e intentar buscar un punto de inflexión para cambiar esta dinámica en la que hemos entrado que nos cuesta muchísimo puntuar de tres en tres.

-¿Qué ha pasado al final entre varios futbolistas y algunos aficionados? No es la mejor imagen.

-Esto pasa en todos lados cuando un equipo no cumple las expectativas, siempre pasa esto en Jerez, en Valladolid y en Hong Kong, es fútbol y a nosotros no nos queda otra que corregir errores y trabajar, trabajar y trabajar con humildad y con respeto.