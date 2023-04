"Esta plantilla merece más puntos de los que tenemos y lo hemos demostrado"

-Se acabó la mala racha con una victoria que sirve para evitar el descenso directo.

-Valorando todo el tiempo que llevamos intentando sacarle rendimiento al equipo y no ha podido ser materializado en puntos hoy sí se ha visto eso. Ya en Lebrija hicimos un buen partido y creo que hoy hemos sido superiores, quizá el primer tiempo ha estado más igualado y en la segunda parte hemos estado muy por encima de ellos y hemos merecido ganar. Hemos roto esa mala racha en Chapín que parecía que el equipo no podía o se generaba la duda de por qué en Chapín no podíamos ganar y creo que se ha demostrado que ante un gran equipo con jugadores de mucho nivel y que ha sacado muchos puntos fuera de casa hemos ganado solventemente.

-¿Se quita Juan Pedro y el equipo un peso de encima?

-El fútbol tiene estas cosas. No podemos sacar muchas conclusiones. Hemos hecho cosas bien y mal, como siempre porque no hay ningún equipo que pueda decir que lo hace todo bien. Pero sí es verdad que entiendo que la falta de resultados de la plantilla y del club ha sido por una mala dinámica y no por una mala gestión, una mala plantilla o unos malos entrenadores. A veces no está para ti y el fútbol es que es así, esa es su grandeza. Podremos sacar muchísimas conclusiones, pero creo que este año no era el nuestro. El club creyó que con la salida de Juan Carlos yo podría ser revulsivo y no ha sido así, pero creo que hemos ganado muchas cosas también, que para mí es lo más importante aparte de los 3 puntos. Ahora mismo tenemos un vestuario unido, cualquier jugador puede salir de inicio, hemos cambiado varias posiciones después del partidazo en Lebrija y el equipo no baja el nivel. Para mí es la mayor satisfacción que tengo, más que haber ganado el partido.

-Habla de la grandeza del fútbol. Satoca, que ha sido muy criticado, salva al equipo con dos grandes intervenciones en la primera mitad.

-Tenemos la suerte de tener dos grandes porteros. Hemos intentado jugar con los momentos de cada uno. Cuando cogí las riendas del equipo pensaba que Sato no estaba a su nivel porque tenía un bloqueo mental y optamos por César, que lo ha hecho igualmente maravillosamente y no les puedo reprochar nada a ninguno de los dos. Nos tenemos que quedar con eso. Hoy sale Brian, que había tenido pocas oportunidades; Juan Luna, que llevaba mucho tiempo sin salir de inicio... Para mí eso es lo más importante, estamos formando un vestuario y un bloque, hemos conseguido que todos sean importantes y que la afición entienda que esto no es cuestión de alineaciones. La afición es el mayor patrimonio que tenemos, pero entiendo que no le dan valor al trabajo que hay previo. Hoy el partido era para Cascajo pero pensamos que el momento de Cascajo iba a ser en los últimos 30 minutos cuando ellos estuvieran más cansados. Cuando uno plantea busca lo mejor para todos y creo que estamos acertando, consiguiendo que todos sean importantes y acabando el año demostrando que esta plantilla merecía mucho más que los puntos que tiene.

-Qué pena no haber podido contar con Migue García esta temporada. Cuando ha salido se ha notado.

-Lo ha pasado muy mal con las lesiones y es un profesional y un jugador de muchísimo nivel. Evidentemente ha sido un lastre que uno de los pilares de tu equipo no haya podido participar. Igualmente tenemos más jugadores de nivel, pero sí es verdad que Migue por su carisma, calidad y experiencia hubiese sido un jugador determinante y si hubiéramos podido contar con él desde el principio... no soy adivino, pero ese tipo de jugador te da un plus.